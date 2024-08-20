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「我們愛你」呼聲中 拜登眼眶泛淚感性交棒賀錦麗

中央社／ 芝加哥19日綜合外電報導
美國總統拜登（右）19日在民主黨全國代表大會牽起副總統賀錦麗（左）的手，象徵交棒。圖／路透
美國總統拜登（右）19日在民主黨全國代表大會牽起副總統賀錦麗（左）的手，象徵交棒。圖／路透

美國總統拜登今天出席民主黨全國代表會（DNC），為副總統賀錦麗站台。他原本希望4年後再上演「世代傳承」大秀，但今天，在感謝他「犧牲小我」、「顧全大局」的英雄式歡迎中，他眼眶泛淚，內心似乎感到些許安慰。

一個月前遭黨內盟友施壓而宣布放棄競選連任的拜登，成為今天全代會的焦點。法新社報導，他發表演說之際，芝加哥聯合中心（United Center）充滿驕傲與激情，不少人也忍不住流下淚水。

在拜登盛大登場前，現場瀰漫假期的歡樂氛圍，會場的喇叭不斷播送「美國！美國！」的呼聲，觀眾擠爆現場，許多人手上揮舞「我們愛喬（拜登）」的布條。

想當然爾，全代會的公敵正是共和黨總統候選人川普。當觀眾頭頂上的大銀幕播放這位前總統的畫面，台下觀眾紛紛盡責地發出噓聲。

拜登出場的重頭戲揭幕之際，群眾報以熱情的歡呼。拜登走上台後，擁抱介紹他出場的愛女艾希莉（Ashley Biden），還用面紙擦了擦眼睛。台下的民主黨人情緒沸騰地，高聲吶喊「我們愛喬」、「謝謝你，喬」，持續了大約4分鐘之久。拜登的部分隨行人員，以及現場的數名代表，都忍不住激動情緒而落淚。

來自華盛頓州西雅圖（Seattle）的64歲選民恩德伍德（Azziem Underwood）形容，「這樣的結局好像童話故事。我感覺好像在看一場衛兵換哨交接儀式。」

「我心想，他（拜登）看起來狀態很好，為什麼要退選？他今天的表現超棒。」

路易斯安那州（Louisiana）的32歲黨代表羅森（Alexis Rossum）也表示，「我認為（拜登的）這場演說太棒了！喬在激勵大家這方面做得很好。他回顧了他的成就、賀錦麗的成就，也讓每個人感覺充滿活力，準備出去投票。」

「他的表現太棒了！現場的氣氛彷彿有魔力一般，有幾次我都忍不住熱淚盈眶。」

在今天的全代會中，據報在逼宮退選風波中讓拜登最難以諒解的民主黨盟友、聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在社群平台X貼出自己人在現場、手拿「我們愛喬」布條的照片。她還寫道：「#謝謝你，喬」。

川普 拜登 民主黨 美國大選 芝加哥 賀錦麗

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