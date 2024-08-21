從互嗆到握手言和…電動車分岐未解 為何馬斯克仍挺川普？

台灣時間8月13日早上，共和黨總統候選人川普以最轟動的方式重返社群媒體平台X：與X老闆馬斯克（Elon Musk）進行一場直播對談，雖然遇到技術問題，但仍吸引上百萬人收聽。過去互嗆彼此的兩人，為何會攜手直播對談？馬斯克支持不挺電動車的川普，到底有什麼盤算？

馬斯克和川普的世紀對談，涵蓋非法移民和工會等各種議題，甚至還強調美國的領導人，需要讓其他國家感到畏懼。

即使一開始直播遇到技術問題，但川普仍在社群平台Truth Social稱讚馬斯克，並抨擊媒體強力報導直播延遲的技術問題，他認為這種偏頗根本是假新聞。「我非常討厭假新聞媒體，」川普說：「這對我們國家非常有害！」

從互嗆對方到握手言和，專家：兩人特質類似

其實，川普與馬斯克過去互看不順眼。

2016年總統選舉前期，馬斯克在接受《CNBC》訪問時表示，川普「不是合適的人選」，指他沒有「能為美國樹立良好形象的那種品格」。儘管如此，當川普上任後，馬斯克還是與他建立友好的關係，甚至同意加入白宮顧問委員會。不過，當川普退出目標將全球升溫控制在攝氏2度以下的《巴黎協定》後，馬斯克就迅速辭去委員會的職務。

然後，兩人開始唇槍舌戰。例如，2022年在一場集會上，川普聲稱馬斯克是「胡說八道的藝術家」，馬斯克則反擊說川普應該「隨風而去」，兩人像小孩一樣不斷互嗆。

不過，如今這些似乎都成為過去式。馬斯克在7月川普遭遇暗殺未遂事件後，正式表態支持川普，並支持一個政治行動委員會（PAC），目標是讓80萬名搖擺州選民投票給川普。《華爾街日報》報導，兩人現在每個月都會通好幾次電話，討論包括移民、科技和科學等議題。

《Vox》分析，從這場線上對談中，可以看出兩人共同的特質：都有自我膨脹和誇大成就的傾向，他們都有在鏡頭前或在線上發表煽動性言論的習慣，並利用社群媒體培養一批狂熱的粉絲群體。

現在，馬斯克和川普也因為共同的個人怨恨而團結起來。

川普抱怨民主黨利用國家機器對付他，這是指他先前面臨的多起刑事官司，「拜登政府做了這個國家從未做過的事，用這種荒唐的方式，對付他們的政治對手。」川普說。

馬斯克則是在X上貼出一張圖片，將自己和他的政治觀點，比喻為反抗壓迫的一方，並抱怨人們將他描繪成極右翼分子，「這很荒謬，因為我只是生產電動車而已。」

他說，當歐巴馬擔任總統時，自己排了六個小時的隊，就只為了握他的手，可說是民主黨鐵粉，但在2022年時，就決定開始投票給共和黨，因為民主黨已經成為「分裂與仇恨」的政黨。

在過去的一年裡，馬斯克發表許多與白人至上主義相關的言論，還一直對LGBTQ+族群抱持輕視的態度，尤其是對跨性別者表現出極大的鄙視，甚至連自己的女兒也不放過。

馬斯克挺川，就能消弭電動車分歧？

兩人也在直播中談到電動車議題，川普先前就大肆抨擊電動車，指出這會為美國汽車產業帶來「不堪設想的後果」，並表示電動車在寒冷天氣無法行駛，「在美國無法賣出。」

不過，《衛報》指出，美國電動車銷量在2023年首次突破100萬輛，分析師還預計今年這個數字將進一步攀升，達到新的臨界點，即使政府取消對電動車的支持，也不會讓銷量減緩。

於是，馬斯克在直播中向川普表示，氣候變遷是真實發生的，電動車沒有川普在競選中描繪的那麼糟糕，並試圖提供符合「讓美國再次偉大」理念的銷售計畫，來贏得川普的支持。

儘管沒有當場說服川普，他還是稱讚馬斯克製造了一款許多人想購買的車，「我必須誠實地說，你確實製造一個很棒的產品，但這並不意味著每個人都應該擁有一輛電動車。」

《The Verge》報導，川普陣營已經從石油和天然氣行業獲得數百萬美元的捐款，這些產業的高層希望川普當選後，可以撤回拜登的電動車政策。

「即使是特斯拉的電動車，還是需要發電廠中的化石燃料來發電，」川普向馬斯克說：「你現在無法擺脫這一點。」

專家：兩人各取所需

在電動車議題還不對盤的兩人，是怎麼愈走愈近的？

《彭博》分析，馬斯克支持川普，是有政治算計的。馬斯克近年來，將自己從一位受到自由派歡迎的中間派商人，轉變為右派影響者，還大膽靠攏種族主義和陰謀論，這無疑擴大了特斯拉在極端保守消費者中的吸引力，同時疏遠了曾經的核心支持者。

同時，馬斯克解鎖了川普的X帳號，確保平台在大選之前，能保持在政治對話的中心。

報導認為，川普的勝利，可能對馬斯克的其他公司帶來幫助，比如SpaceX。由於共和黨長期支持火星任務，跟馬斯克長期以來的夢想不謀而合。此外，還有馬斯克的聊天機器人營運商XAi和隧道建設公司Boring Co.，都可望在川普上任後，獲得不少好處。

另一方面，川普也能從馬斯克的粉絲群中獲益，儘管這些人的政治傾向不明，但在直播期間，川普不斷對X的用戶規模，以及線上觀看直播居然有上百萬名觀眾感到驚訝。

即使電動車議題仍有分歧，但彼此個性類似又能各取所需，馬斯克和川普應該能在這場選戰中持續「攜手」邁進。

（本文出自2024.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）