快訊

全台「必比登最強行政區」出爐！狂入圍20間、佔榜16%

國會亂政的毀憲指南！波蘭民粹政黨的司法侵蝕記

冷眼集／柯文哲「保黃」過關 自證一人政黨

從互嗆到握手言和…電動車分岐未解 為何馬斯克仍挺川普？

遠見／ 文‧邱祐慶
馬斯克和川普的世紀對談，涵蓋非法移民和工會等各種議題。法新社
馬斯克和川普的世紀對談，涵蓋非法移民和工會等各種議題。法新社

台灣時間8月13日早上，共和黨總統候選人川普以最轟動的方式重返社群媒體平台X：與X老闆馬斯克（Elon Musk）進行一場直播對談，雖然遇到技術問題，但仍吸引上百萬人收聽。過去互嗆彼此的兩人，為何會攜手直播對談？馬斯克支持不挺電動車的川普，到底有什麼盤算？

馬斯克和川普的世紀對談，涵蓋非法移民和工會等各種議題，甚至還強調美國的領導人，需要讓其他國家感到畏懼。

即使一開始直播遇到技術問題，但川普仍在社群平台Truth Social稱讚馬斯克，並抨擊媒體強力報導直播延遲的技術問題，他認為這種偏頗根本是假新聞。「我非常討厭假新聞媒體，」川普說：「這對我們國家非常有害！」

從互嗆對方到握手言和，專家：兩人特質類似

其實，川普與馬斯克過去互看不順眼。

2016年總統選舉前期，馬斯克在接受《CNBC》訪問時表示，川普「不是合適的人選」，指他沒有「能為美國樹立良好形象的那種品格」。儘管如此，當川普上任後，馬斯克還是與他建立友好的關係，甚至同意加入白宮顧問委員會。不過，當川普退出目標將全球升溫控制在攝氏2度以下的《巴黎協定》後，馬斯克就迅速辭去委員會的職務。

然後，兩人開始唇槍舌戰。例如，2022年在一場集會上，川普聲稱馬斯克是「胡說八道的藝術家」，馬斯克則反擊說川普應該「隨風而去」，兩人像小孩一樣不斷互嗆。

不過，如今這些似乎都成為過去式。馬斯克在7月川普遭遇暗殺未遂事件後，正式表態支持川普，並支持一個政治行動委員會（PAC），目標是讓80萬名搖擺州選民投票給川普。《華爾街日報》報導，兩人現在每個月都會通好幾次電話，討論包括移民、科技和科學等議題。

《Vox》分析，從這場線上對談中，可以看出兩人共同的特質：都有自我膨脹和誇大成就的傾向，他們都有在鏡頭前或在線上發表煽動性言論的習慣，並利用社群媒體培養一批狂熱的粉絲群體。

現在，馬斯克和川普也因為共同的個人怨恨而團結起來。

川普抱怨民主黨利用國家機器對付他，這是指他先前面臨的多起刑事官司，「拜登政府做了這個國家從未做過的事，用這種荒唐的方式，對付他們的政治對手。」川普說。

馬斯克則是在X上貼出一張圖片，將自己和他的政治觀點，比喻為反抗壓迫的一方，並抱怨人們將他描繪成極右翼分子，「這很荒謬，因為我只是生產電動車而已。」

他說，當歐巴馬擔任總統時，自己排了六個小時的隊，就只為了握他的手，可說是民主黨鐵粉，但在2022年時，就決定開始投票給共和黨，因為民主黨已經成為「分裂與仇恨」的政黨。

在過去的一年裡，馬斯克發表許多與白人至上主義相關的言論，還一直對LGBTQ+族群抱持輕視的態度，尤其是對跨性別者表現出極大的鄙視，甚至連自己的女兒也不放過。

馬斯克挺川，就能消弭電動車分歧？

兩人也在直播中談到電動車議題，川普先前就大肆抨擊電動車，指出這會為美國汽車產業帶來「不堪設想的後果」，並表示電動車在寒冷天氣無法行駛，「在美國無法賣出。」

不過，《衛報》指出，美國電動車銷量在2023年首次突破100萬輛，分析師還預計今年這個數字將進一步攀升，達到新的臨界點，即使政府取消對電動車的支持，也不會讓銷量減緩。

於是，馬斯克在直播中向川普表示，氣候變遷是真實發生的，電動車沒有川普在競選中描繪的那麼糟糕，並試圖提供符合「讓美國再次偉大」理念的銷售計畫，來贏得川普的支持。

儘管沒有當場說服川普，他還是稱讚馬斯克製造了一款許多人想購買的車，「我必須誠實地說，你確實製造一個很棒的產品，但這並不意味著每個人都應該擁有一輛電動車。」

《The Verge》報導，川普陣營已經從石油和天然氣行業獲得數百萬美元的捐款，這些產業的高層希望川普當選後，可以撤回拜登的電動車政策。

「即使是特斯拉的電動車，還是需要發電廠中的化石燃料來發電，」川普向馬斯克說：「你現在無法擺脫這一點。」

專家：兩人各取所需

在電動車議題還不對盤的兩人，是怎麼愈走愈近的？

《彭博》分析，馬斯克支持川普，是有政治算計的。馬斯克近年來，將自己從一位受到自由派歡迎的中間派商人，轉變為右派影響者，還大膽靠攏種族主義和陰謀論，這無疑擴大了特斯拉在極端保守消費者中的吸引力，同時疏遠了曾經的核心支持者。

同時，馬斯克解鎖了川普的X帳號，確保平台在大選之前，能保持在政治對話的中心。

報導認為，川普的勝利，可能對馬斯克的其他公司帶來幫助，比如SpaceX。由於共和黨長期支持火星任務，跟馬斯克長期以來的夢想不謀而合。此外，還有馬斯克的聊天機器人營運商XAi和隧道建設公司Boring Co.，都可望在川普上任後，獲得不少好處。

另一方面，川普也能從馬斯克的粉絲群中獲益，儘管這些人的政治傾向不明，但在直播期間，川普不斷對X的用戶規模，以及線上觀看直播居然有上百萬名觀眾感到驚訝。

即使電動車議題仍有分歧，但彼此個性類似又能各取所需，馬斯克和川普應該能在這場選戰中持續「攜手」邁進。

延伸閱讀

（本文出自2024.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

川普 美國大選 電動車 馬斯克

延伸閱讀

與民主黨全代會別苗頭 川普這周好忙、每日一訪戰場州

為什麼網上華裔支持川普聲浪很高？

川普PO泰勒絲合成照拉票 專家稱疑似AI生成

拜登現身民主黨全代會演說！左打川普右捧賀錦麗 紐時評重現活力

相關新聞

拜登告別演說 交棒賀錦麗

美國民主黨全國代表大會十九日在芝加哥揭幕，重頭戲由七月宣布退選的拜登總統發表「告別演說」，拜登要美國人民把未來掌握在自己...

對台6保證納入美國民主黨黨綱 學者：要與共和黨區別

民主黨全國代表大會通過新版黨綱，恢復四年前刪除的「一中政策」，重提對台政策時首度納入六項保證。外交部表示，這代表友台力道...

從互嗆到握手言和…電動車分岐未解 為何馬斯克仍挺川普？

台灣時間8月13日早上，共和黨總統候選人川普以最轟動的方式重返社群媒體平台X：與X老闆馬斯克（Elon Musk）進行一場直播對談，雖然遇到技術問題，但仍吸引上百萬人收聽。過去互嗆彼此的兩人，為何會攜手直播對談？

川普PO泰勒絲合成照拉票 專家稱疑似AI生成

美國共和黨總統候選人川普在社群平台上分享數張遭竄改的照片，顯示美國流行樂天后泰勒絲和她的粉絲支持他競選，顯然試圖利用泰勒...

民主黨全代會 趙美心陪同華茲見亞裔黨代表

民主黨全國代表大會19日拉開了序幕，總統提名人賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）州長， 召集了來自威斯康辛州和賓夕...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。