民主黨全代會外挺巴勒斯坦示威 群眾突破護欄

美國民主黨全國代表大會今天在芝加哥舉行，就在總統拜登象徵性交棒給參加總統大選的副總統賀錦麗前數小時，反對以色列進攻加薩走廊的示威人士一度突破外圍安全護欄。

法新社報導，拜登在長達1小時的演說中未直接提到這個維安疏失，但他說，「外面街頭的抗議者是有道理的」，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的衝突，導致「雙方都有很多無辜的人被殺害」。

拜登說，該是「結束這場戰爭」的時候了。

在民主黨全代會召開首日，數以千計群眾走上街頭，抗議拜登政府在加薩戰爭中支持以色列，約百人脫離隊伍，鎖定芝加哥聯合中心（United Center）周圍的金屬護欄。

戴著藍色頭盔、手持盾牌和黑色警棍的員警阻止示威人士進入內部警戒線。法新社記者目擊一名身穿黑衣的示威者被數名警察抬走。

芝加哥警方在聲明中表示，示威者突破民主黨全代會外圍的部分圍欄，「執法人員立即趕到現場控制局勢。內圈防護完全沒有被突破，受保護對象均未遭遇威脅」。

隨著11月5日大選將至，對加薩戰爭的立場在民主黨內部一直是極易引起分歧的議題。曾是民主黨穩固基本盤的穆斯林和阿拉伯裔美國選民可能因此改變態度，特別是在關鍵的戰場州。