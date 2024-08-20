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神隊友！歐巴馬提供賀錦麗競選人才 霸氣喊「妳要誰、我都給」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統賀錦麗取得民主黨總統提名人後，前總統歐巴馬助手主動聯絡賀錦麗團隊，提議竭盡全力提供競選所需人才。圖為賀錦麗（左）與歐巴馬（右）4月出席總統拜登在白宮舉辦活動畫面。圖／路透
美國副總統賀錦麗取得民主黨總統提名人後，前總統歐巴馬助手主動聯絡賀錦麗團隊，提議竭盡全力提供競選所需人才。圖為賀錦麗（左）與歐巴馬（右）4月出席總統拜登在白宮舉辦活動畫面。圖／路透

路透報導，美國副總統賀錦麗確定取得民主黨總統提名人後，前總統歐巴馬助手主動聯絡賀錦麗團隊，提議竭盡全力提供競選所需人才，「想要誰都可以」，表達將全力協助打選戰。

拜登宣布退選交棒賀錦麗時，歐巴馬並沒有第一時間表達立場，而是建議黨內通過競爭程序選出提名人；幾天後，民主黨內達成共識、推舉賀錦麗，歐巴馬也從善如流。

很快在幾天內，歐巴馬2008年、2012年競選重量級幕僚便加入賀錦麗團隊，包含前競選經理普洛夫（David Plouffe）與副理坎特（Stephanie Cutter）。

知情歐巴馬與賀錦麗談話的人士透露，「歐巴馬希望賀錦麗清楚，她可以招募任何她需要的人手」。

一名賀錦麗助手表示，歐巴馬主動提出建議，且兩人在賀錦麗挑選副手階段曾進行交談。

另一名歐巴馬助手透露，「歐巴馬提出竭盡所能支持賀錦麗，包括政策或戰略建議、籌款，當然還有加入競選旅行拉票」。

63歲歐巴馬預計全代會第2日、8月21日將登台演說，他和賀錦麗自2004年初識至今近20年時間。兩人都是從基層崛起，賀錦麗由檢察官、歐巴馬從州參議員，後續進軍參議院；兩人都代表美國政治史上的第一，歐巴馬是首位非裔總統，賀錦麗作為首位非裔女副總統，接下來有望成為首位非裔兼南亞裔女性總統。

川普 美國大選 賀錦麗

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