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談對台支持 美議員：相信賀錦麗政策立場與拜登一致

聯合報／ 特派記者張文馨黃惠玲/芝加哥即時報導
美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Liu，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢（右）舉行的歡迎酒會。記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Liu，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢（右）舉行的歡迎酒會。記者張文馨／攝影

民主黨全代會提名副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒現任總統拜登投入選戰，在答覆賀錦麗對台灣安全的立場時，聯邦眾議員劉雲平（Ted Liu）表示，「我相信賀錦麗的政策立場與拜登一致。我相信。」

中華民國駐美代表俞大㵢19日在芝加哥舉行歡迎酒會，招待來自台灣的代表團成員，有4位聯邦眾議員與會，分別為眾議院台灣連線共同主席康納利（Gerald Connolly）、眾院歲計委員會副首席議員趙美心（Judy Chu）、眾議員劉雲平（Ted Liu）及眾議員甘乃迪（Tim Kennedy）。

被問到賀錦麗的對台政策，是不是會跟拜登一樣堅定強硬（拜登曾四度保證願出兵捍衛遭北京侵略的台灣），劉雲平表示，他相信賀錦麗的政策立場跟拜登一致。

劉雲平表示，在民主黨不斷奮鬥下，國會總算通過補充預算，其中包含給台灣的軍事援助，賀錦麗正是重要支持者之一，現在民主黨提名賀錦麗角逐大選，他相信賀錦麗會勝選。

康納利引述台灣關係法的精神，強調模糊性非常重要，美國對台海議題的做法，取決於北京的行動；拜登是首位明確承諾會動武應對中國大陸侵略的美國總統，即便白宮官員緊急澄清，中國大陸國家主席習近平仍不能不思考拜登真意。

康納利表示，要確保北京正確解讀訊息，以及讓北京了解美國與台灣站在一起，美國會捍衛這個蓬勃的民主政體，國會會全力確保北京清楚明白這些訊息。

趙美心談到避免雙重課稅說，她非常關切避免雙重課稅法案卡在參議院的事情，打算把這部分從原有法案抽出，加入其他法案中一起推動；趙美心說，雖然現在起到選舉前要通過法案很難，她仍會努力推動，希望能有進展。

美國國會存在推動相關立法通過的動力，眾議院2月表決通過包含「美台快速減免雙重課稅法案」的「2024年美國家庭和工人稅務減免法案」，但參議院遲遲沒進展，距離送交白宮由美國總統拜登簽署生效差臨門一腳。

美台快速減免雙重課稅法案將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Liu，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢舉行歡迎酒會。記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議員劉雲平（Ted Liu，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢舉行歡迎酒會。記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院台灣連線共同主席康納利（Gerald Connolly，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢（右）舉行的歡迎酒會。記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院台灣連線共同主席康納利（Gerald Connolly，左）19日在芝加哥參加由中華民國駐美代表俞大㵢（右）舉行的歡迎酒會。記者張文馨／攝影

拜登 民主黨 美國大選 賀錦麗

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