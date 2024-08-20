拜登告別演說 感性告白「將最好的自己給了美國」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）19日晚間與五千位全國黨代表一起，在全代會聆聽美國總統拜登發表感性的告別演說，象徵交棒傳承；在全場的感謝聲浪中，拜登說，「美國，我將最好的自己都給了你。」

民主黨全代會一連舉行四天，首場主軸為「為了人民」，賀錦麗在拜登致詞前到場，聆聽拜登說明他執政3年多的成果。

這是拜登從政超過半世紀的重要演說，拜登家族成員也扮演角色，第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）發表談話，第一千金艾希莉・拜登（Ashley Biden）擔任父親演說的介紹人，拜登在被艾希莉介紹出場後不住落淚，對全場支持者驕傲介紹「那是我女兒」。

拜登一登場，底下觀眾高舉「我愛喬（拜登的名字）」的標語，並持續歡呼「我們愛喬」、「謝謝喬」，放眼所及清一色皆然，拜登環顧四周，演講則不時類似的感謝聲浪打斷。

拜登整場演說約50分鐘，時而感性時而尖銳，他談到自己克服口吃走入白宮，過去被說是太年輕的參議員，如今又被說是太老的總統；拜登說，「我愛這工作，我更愛國。」

拜登上月21日宣布退選，交棒給賀錦麗，他19日在台上說，「我已經把最好的50年都給你們」，如今會成為賀錦麗及其副手華茲（Tim Walz）的最佳競選志工。

拜登的演說總結過去3年多、從國內經濟到國際聯盟的執政成就，並展望未來；拜登說他還有5個月的任期，會繼續努力推動中東停火，結束戰爭。

一部分挺巴勒斯坦的示威群眾進入民主黨全代會現場，拉開橫幅要求停止武裝以色列，但立刻被支持標語蓋過；更多的挺巴民眾在場外抗議，拜登在講台上回應他們，稱街上的抗議者是有道理的，以巴都一樣，有太多無辜的人遇害。

當談到政壇宿敵、共和黨總統候選人川普，拜登火力全開。

他先說，美國不容政治暴力存在，也不接受有人「只有贏了才愛國」；川普說美國是退步的國家，輸給全世界，實際上川普才是「魯蛇」，川普大錯特錯。

拜登鼓勵支持者投票，來維護美國民主，呼籲支持者如同2020年那樣，用選票打敗川普。

演說結束時已經是深夜11時20分，拜登當晚就離開芝加哥，前往加州與家人度假兩周，將全代會舞台讓給主角賀錦麗。