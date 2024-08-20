快訊

二氧化碳煙霧如瀑布！彰濱海龍意外逃命瞬間 工人倒地被連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登告別演說 感性告白「將最好的自己給了美國」

聯合報／ 特派記者張文馨黃惠玲／芝加哥即時報導
美國總統拜登在全代會發表感性的告別演說。圖／美聯社
美國總統拜登在全代會發表感性的告別演說。圖／美聯社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）19日晚間與五千位全國黨代表一起，在全代會聆聽美國總統拜登發表感性的告別演說，象徵交棒傳承；在全場的感謝聲浪中，拜登說，「美國，我將最好的自己都給了你。」

民主黨全代會一連舉行四天，首場主軸為「為了人民」，賀錦麗在拜登致詞前到場，聆聽拜登說明他執政3年多的成果。

這是拜登從政超過半世紀的重要演說，拜登家族成員也扮演角色，第一夫人吉兒・拜登（Jill Biden）發表談話，第一千金艾希莉・拜登（Ashley Biden）擔任父親演說的介紹人，拜登在被艾希莉介紹出場後不住落淚，對全場支持者驕傲介紹「那是我女兒」。

拜登一登場，底下觀眾高舉「我愛喬（拜登的名字）」的標語，並持續歡呼「我們愛喬」、「謝謝喬」，放眼所及清一色皆然，拜登環顧四周，演講則不時類似的感謝聲浪打斷。

拜登整場演說約50分鐘，時而感性時而尖銳，他談到自己克服口吃走入白宮，過去被說是太年輕的參議員，如今又被說是太老的總統；拜登說，「我愛這工作，我更愛國。」

拜登上月21日宣布退選，交棒給賀錦麗，他19日在台上說，「我已經把最好的50年都給你們」，如今會成為賀錦麗及其副手華茲（Tim Walz）的最佳競選志工。

拜登的演說總結過去3年多、從國內經濟到國際聯盟的執政成就，並展望未來；拜登說他還有5個月的任期，會繼續努力推動中東停火，結束戰爭。

一部分挺巴勒斯坦的示威群眾進入民主黨全代會現場，拉開橫幅要求停止武裝以色列，但立刻被支持標語蓋過；更多的挺巴民眾在場外抗議，拜登在講台上回應他們，稱街上的抗議者是有道理的，以巴都一樣，有太多無辜的人遇害。

當談到政壇宿敵、共和黨總統候選人川普，拜登火力全開。

他先說，美國不容政治暴力存在，也不接受有人「只有贏了才愛國」；川普說美國是退步的國家，輸給全世界，實際上川普才是「魯蛇」，川普大錯特錯。

拜登鼓勵支持者投票，來維護美國民主，呼籲支持者如同2020年那樣，用選票打敗川普。

演說結束時已經是深夜11時20分，拜登當晚就離開芝加哥，前往加州與家人度假兩周，將全代會舞台讓給主角賀錦麗。

拜登一登場，底下觀眾高舉「謝謝喬（拜登的名字）」的標語。圖／美聯社
拜登一登場，底下觀眾高舉「謝謝喬（拜登的名字）」的標語。圖／美聯社

拜登 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

民主黨黨綱仍以拜登為主軸 未納以色列武器禁運、沒提換人

拜登兒子杭特聲請撤銷逃稅案 遭法官駁回

影／ 拜登全代會演說激動喊「把最好的自己獻給了美國」遇挺巴示威者鬧場

拜登現身民主黨全代會演說！左打川普右捧賀錦麗 紐時評重現活力

相關新聞

神隊友！歐巴馬提供賀錦麗競選人才 霸氣喊「妳要誰、我都給」

路透報導，美國副總統賀錦麗確定取得民主黨總統提名人後，前總統歐巴馬助手主動聯絡賀錦麗團隊，提議竭盡全力提供競選所需人才，「想要誰都可以」，表達將全力協助打選戰。

拜登現身民主黨全代會演說！左打川普右捧賀錦麗 紐時評重現活力

美國民主黨全國代表大會19日在芝加哥正式揭幕，首日會議以致敬總統拜登為主題，而拜登稍早登台發表演說，鏗鏘有力傳遞「拯救民...

影／ 拜登全代會演說激動喊「把最好的自己獻給了美國」遇挺巴示威者鬧場

美國民主黨全代會19日在芝加哥登場，總統拜登稍早結束演說，談到目前兩大區域戰爭之外，強力表達對賀錦麗的支持，他說挑選賀錦...

拜登告別演說 感性告白「將最好的自己給了美國」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）19日晚間與五千位全國黨代表一起，在全代會聆聽美國總統拜登發表感性的告別演...

賀錦麗民調強勢！變身民主黨抗川戰神？

仔細檢視賀錦麗的公職經歷，會發現她絕非完美無瑕，「進步檢察官」稱號似乎也有些溢美。她在加州司法系統26年，使用了許多的技巧和方法交出亮眼的檢察官成績單，但在許多關鍵時刻卻置身事外，招致了不少批評認為她太功利。

苦樂參半兼自豪！希拉蕊柯林頓全代會感性演說「盼我們的媽媽看到」

美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊．柯林頓19日晚間在芝加哥舉行的民主黨全代會中，發表了16分鐘感性且激情演說，她在演說結尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。