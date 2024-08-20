苦樂參半兼自豪！希拉蕊柯林頓全代會感性演說「盼我們的媽媽看到」

美國前國務卿、前第一夫人希拉蕊．柯林頓19日晚間在芝加哥舉行的民主黨全代會中，發表了16分鐘感性且激情演說，她在演說結尾時高呼，「這是我們的時代」、「這是我們站起來的時刻」、「這是我們突破的時刻」。這裡的「我們」，既是民主黨人，也是女性。她在演說中強調總有人會打破最高的天花板，她呼籲選民追求突破，讓副總統賀錦麗成為總統。

柯林頓在演說一開始，請觀眾向現任總統拜登致敬，台下響起如雷掌聲，許多人起立。媒體的鏡頭帶到前眾院議長裴洛西，她也熱情跟著群眾高喊「謝謝你，喬（拜登）」，眾人感謝拜登退選，拉抬了民主黨選情。

前一次柯林頓參加民主黨全代會，是8年前2016年，她在那屆會中成為民主黨總統候選人，但後來並未打敗對手川普，錯失成為美國第一位女性總統的機遇。後來2020年民主黨全代會，希拉蕊在疫情中以視訊參加。紐約時報指出，從許多方面來看，柯林頓此次現身芝加哥，對民主黨來說是個遲來的機會，向她致敬。柯林頓上台時，會場中響起90秒的掌聲和歡呼，部分代表還流下眼淚。

柯林頓在演講中表示，許多人期待美國有個女性總統，而「那個未來就是現在」。她還說：「我希望我媽媽和賀錦麗的媽媽可以看到我們，她們會說：繼續加油！」

她在演說結尾時，顯然是根據自己的經驗，提醒觀眾不要因為各種「賀錦麗已領先」的民調而減少了支持，她說：「無論民調怎麼說，我們都不能放棄。」2016年美國總統大選前的絕大多數民調，都顯示柯林頓將勝選，但最終是由川普入主白宮。

柯林頓最後說，她希望自己的子子孫孫都知道，「我曾在這裡」、「我們都曾在這裡，我們亦步亦趨跟著賀錦麗」。她說：「這是我們的時代，美國。這是我們站起來的時刻。這是我們突破的時刻。」這裡的「我們」，堪稱是一語雙關，既是民主黨人，也是女性，顯見她對賀錦麗打破性別天花板，殷切期待。

紐時指出，柯林頓的朋友說，現年76歲的柯林頓當年差一點就成為美國第一位女總統，如今她把火炬傳給比她年輕近20歲的賀錦麗，這一刻對柯林頓來說，既是苦樂參半之感，也有自豪。

曾擔任柯林頓資深顧問的雷恩斯（Philippe Reines）目前協助賀錦麗準備辯論，他說，對柯林頓來說，再沒有什麼比「史上第一人」打敗「史上最糟糕者」，也就是賀錦麗打敗川普，更令她高興的事了。