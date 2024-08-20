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影／ 拜登全代會演說激動喊「把最好的自己獻給了美國」遇挺巴示威者鬧場

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登稍早結束在19日民主黨全代會演說。法新社
美國總統拜登稍早結束在19日民主黨全代會演說。法新社

美國民主黨全代會19日在芝加哥登場，總統拜登稍早結束演說，談到目前兩大區域戰爭之外，強力表達對賀錦麗的支持，他說挑選賀錦麗為副手「是政治生涯最好的決定」，最後總結回到自身，高喊「把最好的自己奉獻給了美國」。

拜登自豪號召北約對抗俄國入侵烏克蘭，同時表態挺巴勒斯坦人士「有道理」，重申支持以哈停火協議「終結戰爭」。

拜登說，俄國總統普亭以為自己3天就能拿下基輔，3年後，烏克蘭還是自由國度；接著談到最引以自豪的成就之一，是號召北約對抗普亭。

拜登說，川普向普亭卑躬屈膝，「但是賀錦麗絕對不會這樣做」。

談到以哈戰爭，拜登坦承這是任內最分裂的問題之一，且將繼續努力推動艱難的停火協議，並對挺巴勒斯坦示威者表示同理，再稱現在前所未有接近停火。

不過，依舊有少數示威者在拜登談話時高舉橫幅，要求「停止軍援以色列」，不過一旁其他黨員則試圖用「我愛喬」布條打示威者，或者嘗試搶走反對布條。另外，一群挺巴勒斯坦示威者在拜登演說時起立背對以示不滿。

拜登在演說的最後重新將重點拉回自身，談到過去剛進參議院時被說太年輕了，現在則遭質疑太老了不適合當總統。

拜登結尾高喊：「美國，我把最好的自己奉獻給了你。」最後賀錦麗上台與拜登擁抱，展現大團結畫面。

俄烏戰爭 川普 拜登 普亭 美國大選 賀錦麗

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