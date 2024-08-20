拜登現身民主黨全代會演說！左打川普右捧賀錦麗 紐時評重現活力

美國民主黨全國代表大會19日在芝加哥正式揭幕，首日會議以致敬總統拜登為主題，而拜登稍早登台發表演說，鏗鏘有力傳遞「拯救民主」的競選主題，帶領觀眾回顧執政政績，批評川普，並表達對賀錦麗的支持。

拜登發表演說前，收到來自觀眾超過4分鐘的熱烈掌聲。

拜登在致詞開頭譴責2021年1月6日國會暴動事件，重申「美國沒有政治暴力的容身之地」，呼應任期內多次提出的論點，且說「你不能只有在勝選時才說愛自己的國家」，且表示川普缺乏道德感。

拜登向觀眾簡述擔任總統期間重大立法，即民主黨人即使面臨參眾兩院微弱優勢，仍能推動通過的法案，包含兩黨共同提出的基礎設施法案及晶片法案，並指出晶片與科學法案可能是任內最大膽的舉措，復興美國的工業政策。

拜登批評川普稱美國是失敗國家，疾呼「川普才是失敗者，他大錯特錯」。

紐約時報短評稱，拜登演講時，場內觀眾席座無虛席，並且重現過去一年來少見的熱情活力。不過大部分內容仍讓人感覺像是標準的競選活動。