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賀錦麗選情看好 美國準備好接受女總統了嗎？

中央社／ 芝加哥特稿
民主黨總統候選人賀錦麗聲勢看漲，搖擺州的民調也領先。圖為賀錦麗在民主黨全代會上感謝拜登。（美聯社）
民主黨總統候選人賀錦麗聲勢看漲，搖擺州的民調也領先。圖為賀錦麗在民主黨全代會上感謝拜登。（美聯社）

民主黨總統候選人賀錦麗聲勢看漲，搖擺州的民調也領先。相較前國務卿希拉蕊．柯林頓8年前參選的情勢，賀錦麗顯然有利太多，美國社會有了什麼改變？選民準備好迎接女性、非亞裔的總統了嗎？

全球已有76個國家曾有女總統或女總理，而美國等118個國則還沒有女性領導人。賀錦麗（KamalaHarris）也僅是第2次由主要政黨提名的美國總統候選人，之前是2016年代表民進黨的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

美國總統拜登（Joe Biden）放棄連任後，民主黨提名現任副總統賀錦麗，今起一連4天舉行全代會，盛大造勢，希拉蕊．柯林頓出席為賀錦麗助講。希拉蕊．柯林頓和賀錦麗都是對上共和黨的川普（DonaldTrump）。

華府智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）資深研究員羅賓森（Linda Robinson）日前接受中央社視訊訪問時指出，根據長期且定期進行的民調，「性別和族裔偏見仍影響某些人的思維」。

羅賓森說，民調顯示，當被問到是否支持女總統，多數人會說，「不認為女總統有什麼問題」，但再追問下去，常會得到不一樣的答案，「有人會說，我認為我的鄰居還沒準備好」。若問到是否支持黑人女性選總統，支持的人就更少了。

看到賀錦麗的民調竄起，羅賓森說：「我心中一直有個大疑問：我們真的『終於』準備好了嗎？」不過，最近她也漸漸開始「審慎樂觀」看待可能的改變。

希拉蕊．柯林頓作為首位主要政黨的女性總統候選人，性別是她競選時的其中一個主要元素。當年川普贏的關鍵在於拿下搖擺州及傳統上支持民主黨的3個「藍牆」州，雖然普選票輸290萬張（約2.1%），仍多拿下77張選舉人票而當選。

有一派分析認為，希拉蕊．柯林頓過度強調關注女性、有色人種、同志社群等選民的「身分認同政治」（identity politics），讓傳統上支持民主黨的勞工階級白人選民倒向川普，是她敗選的諸多原因之一。

回顧這8年來的社會改變，羅賓森說，女性選民不一定支持女性候選人，很多白人女性支持川普。但現在的年輕女性選民是十足的自由派、進步派。有趣的是，年輕男性顧慮到對自己的影響，對於性平觀念仍然比較有疑慮和擔憂。

至於賀錦麗的族裔背景（父親來自牙買加、母親來自印度），羅賓森說，美國已是多元族裔的國家，「這是事實，未來只會更明顯」，因為這個趨勢，2020年的人口普查也引進新的族裔分類，以更能呈現美國社會的多元族裔結構與面貌。

值得注意的是，希拉蕊在歐巴馬（Barack Obama）執政8年後參選，經歷首位黑人總統後，再面臨迎接首位女總統的機會，選民心裡可能有鐘擺效應；另外，當時的川普剛從政壇崛起，現在選民對他已有理解，他也承擔更多包袱。

民主黨2020年初選有6名女性角逐，包括賀錦麗，她初選投票前即因經費不足退出。仍有女性能完成整個初選過程，即聯邦參議員華倫（ElizabethWarren）。正如希拉蕊所說，她參加2008年的初選及2016年的大選，讓女性參選顯得正常。

美國最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v.Wade），終止憲法對墮胎權的保障，更被視為是可幫賀錦麗加分，生育自主權也是她主打的議題。

羅賓森說，民調顯示，每8名美國選民中，就有1人認為生育自主權是他們在這次選戰中最關切的議題。最高法院作出裁決後，許多婦科診所搬出對墮胎實施禁令的州，有些州甚至禁止到外州墮胎，嚴重影響女性的就醫權。

曾任芝加哥市市議員的非裔美國人陶特曼（ArendaTroutman）認為，非裔女性可說是美國經濟的支柱，「你看看許多大型公司，你會發現這些大公司背後都有非裔美國人的身影，如果不是非裔男性，就是非裔女性。」

陶特曼說，作為非裔女性，她相信賀錦麗跟很多人一樣，經歷很多困難，並且能堅持下去，她為賀錦麗感到驕傲。她希望多了解賀錦麗如何解決通膨問題。

住在芝加哥南區的非裔美國人強生（AugustusJohnson）說， 雖然美國已有非裔的前總統歐巴馬（Barack Obama），賀錦麗如果當選，對非裔社群的意義仍重大，這仍是一個男性主導的社會，有不少人還不太接受女性當總統，「但是，他們應該要記得，我們都是媽媽生的」。

民調 美國大選 賀錦麗

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