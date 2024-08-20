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川普PO泰勒絲合成照拉票 專家稱疑似AI生成

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
川普轉貼一群泰勒絲粉絲和AI合成的泰勒絲照片，暗示天后背書支持川普。(取自川普真實社群)
川普轉貼一群泰勒絲粉絲和AI合成的泰勒絲照片，暗示天后背書支持川普。(取自川普真實社群)

美國共和黨總統候選人川普在社群平台上分享數張遭竄改的照片，顯示美國流行樂天后泰勒絲和她的粉絲支持他競選，顯然試圖利用泰勒絲的巨大影響力為他拉票。

法新社報導，泰勒絲（Taylor Swift）目前尚未公開表態將在11月5日總統大選支持哪一位候選人，但她在2020年支持現任總統拜登，且先前曾批判川普。

川普昨天分享幾張貼文截圖，附著遭竄改的照片，顯示泰勒絲和她的粉絲們支持他的競選活動，其中有部分遭專家指稱疑似是人工智慧（AI）生成。

川普在他自創的「真實社群」（Truth Social）平台上一則貼文寫道：「我接受！」附上的照片截圖有一張可見泰勒絲身著「山姆大叔」（Uncle Sam）服裝，指示粉絲將票投給川普。

加州大學柏克萊分校（University of California,Berkeley）數位鑑識專家法瑞德（Hany Farid）告訴法新社，這張以海報樣式呈現的照片是「AI生成或就是很典型的合成」。

這則貼文也包含數名女性身穿印有「Swifties（泰勒絲粉絲的暱稱）支持川普」標語T恤的照片。法瑞德指出，其中部分有「AI生成的造假跡象」。

法瑞德說，這些合成照結合真實和虛假的照片，因此「特別狡猾」。其中至少一張女性身著這款T恤的照片看起來很合理。

泰勒絲未立即對川普這則貼文置評。川普在「真實社群」平台分享的另一則影片顯示，一名支持者發表可疑的聲明，稱「Swifties集會挺川普」。

川普 泰勒絲 美國大選

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