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希拉蕊挺賀錦麗 喊話選民打破天花板讓女性掌白宮

中央社／ 華盛頓19日專電
前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。（歐新社）
前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。（歐新社）

希拉蕊2016年在總統大選一役敗給川普，當年她感性發表敗選感言，強調總有人會打破最高的天花板。她今天出席全代會為賀錦麗助陣，呼籲選民追求突破，一舉讓賀錦麗宣誓成為美國第47位總統。

8年前，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在費城舉辦的民主黨全國代表大會獲得提名所需票數門檻，成為美國史上首位主要政黨女性總統候選人。她今天再次登上全代會講台，為民主黨首位亞非裔女性總統候選人賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）助陣。

「我們正在撰寫美國故事的新篇章」。她一席米色套裝強勢登場，發表演說時不時被如雷的掌聲打斷。一如其他助講議員，希拉蕊先向成全大局的拜登致意，讚拜登為「民主的捍衛者」，再將話題轉到性別，希望自己與賀錦麗的母親能在現場看到今天女性的成就，「讓我們把賀錦麗送入白宮」。

希拉蕊強調賀錦麗將保障支持者最在意的墮胎權之外，也拋出共和黨總統候選人川普與賀錦麗的鮮明對比，指前者遭刑事定罪，後者曾任舊金山檢察官和加州檢察長。

希拉蕊砲火不斷，「賀錦麗在捍衛我們的自由及安全方面永不懈怠」，而川普在受審時打瞌睡」。

她再把場景拉回2016年民調翻車，川普爆冷贏得白宮寶座。這對民主黨老將希拉蕊來說，絕對是羞辱的一戰，她詳述選戰的書「事發緣由」（WhatHappened，暫譯）處處可見敗選的沮喪。

「我們在最高、最堅固的玻璃天花板上打出了許多裂痕」。她表示，今晚美國民眾已經非常接近徹底打破天花板。

希拉蕊將天花板的「破口」與民主黨擁抱自由及進步價值連結，強調她透過這些裂痕看到美國民眾有決定自己的健康、生活、愛情和家庭的自由、有尊嚴地工作並繁榮發展的自由，坦承表達想法的自由。

她表示，透過這些裂痕，美國民眾能夠直視自己的孩子並告訴他們，在美國只要夠拚有才能，就能走得很遠。

「玻璃天花板的另一邊是賀錦麗舉手宣誓就任美國第47任總統。各位，我的朋友們，當我們中的一個人突破障礙時，也為我們所有人清除了道路」。

希拉蕊以訴諸對後代及國家的情感結尾，字字鏗鏘有力。她期盼後代知道，自己曾在這一刻站在這裡，與賀錦麗一起走過每一步。

「這是我們站起來的時候。這是我們突破的時候。未來就在這裡，它就在我們的掌握中。讓我們一舉拿下勝利」。

希拉蕊•柯林頓 民主黨 美國大選 賀錦麗

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