賀錦麗計劃調高公司稅率至28% 維持拜登主張

美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗如果當選，計劃將公司稅稅率提高至28%，目的在增加政府稅收，然而勢將招致企業界批評。

賀錦麗競選總部周一（19日）表示，賀錦麗將支持總統拜登近年來的提議，繼續推動將公司稅稅率由21%調升至28%。賀錦麗將在本周芝加哥舉行的民主黨全國代表大會中，被正式提名為總統參選人。

賀錦麗追隨拜登的主張，就與對手共和黨總統參選人川普的政見有極大差異，川普提議將公司稅降至15%。金融時報指出，英國的公司稅稅率為25%，美國若調高到28%將會成為先進國家中稅率最高之一。

賀錦麗競選總部發言人攻擊川普極端的「2025計畫」（Project 2025），說川普的計畫「會把赤字提高，中產階級將加稅3,900美元，將我們的經濟投入衰退的螺旋」。賀錦麗的方案與川普不同，她財務上負責的方式，「將錢放回工薪族的口袋，確保億萬富翁和大企業該公平付出的那一份」。

明年美國國會預料會有針對公司稅的激烈辯論，因為屆時川普與共和黨在2017年推動的減稅案將到期，新的做法會是提高、降低還是維持不變，就要看哪個黨能控制國會，總統是誰選贏。

美國企業界遊說團體「企業圓桌會議」曾經估算，川普2017年的稅改，讓2.5兆美元的國際獲利回到美國，他們希望公司稅率能「不要超過21%」。

金融時報分析，除非民主黨拿回眾院，且繼續掌控參院，否則就算是賀錦麗入主白宮，要調高公司稅在國會將有一番苦戰。