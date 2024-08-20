快訊

PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

中共三大軍區司令員頻繁異動 是大規模軍事行動徵兆？

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

賀錦麗計劃調高公司稅率至28% 維持拜登主張

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗，19日參加民主黨全國代表大會的第一天的活動。 美聯社
美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗，19日參加民主黨全國代表大會的第一天的活動。 美聯社

美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗如果當選，計劃將公司稅稅率提高至28%，目的在增加政府稅收，然而勢將招致企業界批評。

賀錦麗競選總部周一（19日）表示，賀錦麗將支持總統拜登近年來的提議，繼續推動將公司稅稅率由21%調升至28%。賀錦麗將在本周芝加哥舉行的民主黨全國代表大會中，被正式提名為總統參選人。

賀錦麗追隨拜登的主張，就與對手共和黨總統參選人川普的政見有極大差異，川普提議將公司稅降至15%。金融時報指出，英國的公司稅稅率為25%，美國若調高到28%將會成為先進國家中稅率最高之一。

賀錦麗競選總部發言人攻擊川普極端的「2025計畫」（Project 2025），說川普的計畫「會把赤字提高，中產階級將加稅3,900美元，將我們的經濟投入衰退的螺旋」。賀錦麗的方案與川普不同，她財務上負責的方式，「將錢放回工薪族的口袋，確保億萬富翁和大企業該公平付出的那一份」。

明年美國國會預料會有針對公司稅的激烈辯論，因為屆時川普與共和黨在2017年推動的減稅案將到期，新的做法會是提高、降低還是維持不變，就要看哪個黨能控制國會，總統是誰選贏。

美國企業界遊說團體「企業圓桌會議」曾經估算，川普2017年的稅改，讓2.5兆美元的國際獲利回到美國，他們希望公司稅率能「不要超過21%」。

金融時報分析，除非民主黨拿回眾院，且繼續掌控參院，否則就算是賀錦麗入主白宮，要調高公司稅在國會將有一番苦戰。

拜登 民主黨 稅金 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

民主黨全代會首日 賀錦麗登台掀高潮「感謝拜登」

民主黨超大金主逆風警告！賀錦麗民調「不樂觀」 搖擺州恐陷苦戰

賀錦麗版黨綱強調政策延續 重申一中政策強調台海現狀

抓到了！美國點名伊朗發動駭客攻擊 鎖定川普賀錦麗團隊影響大選

相關新聞

賀錦麗版黨綱強調政策延續 重申一中政策強調台海現狀

民主黨大會19日通過賀錦麗版黨綱，頻頻將川普與拜登做對比，凸顯拜登的政績以及賀錦麗執政的延續性。

民主黨全代會賀錦麗首登場 感謝拜登歷史性領導

民主黨全代會19日登場，副總統賀錦麗在晚間8時過後，登上舞台發表1分30秒的簡短演說，她說，感謝美國總統拜登的歷史性領導...

賀錦麗民調強勢！變身民主黨抗川戰神？

仔細檢視賀錦麗的公職經歷，會發現她絕非完美無瑕，「進步檢察官」稱號似乎也有些溢美。她在加州司法系統26年，使用了許多的技巧和方法交出亮眼的檢察官成績單，但在許多關鍵時刻卻置身事外，招致了不少批評認為她太功利。

民主黨超大金主逆風警告！賀錦麗民調「不樂觀」 搖擺州恐陷苦戰

支持美國民主黨的規模最大的政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）主席麥克林（Chauncey McL...

民主黨全代會首日 賀錦麗登台掀高潮「感謝拜登」

民主黨全代會19日登場，副總統賀錦麗在晚間8時過後，登上舞台發表1分30秒的簡短演說，她說，感謝美國總統拜登的歷史性領導...

抓到了！美國點名伊朗發動駭客攻擊 鎖定川普賀錦麗團隊影響大選

路透報導，美國執法調查機構19日點名指控伊朗針對川普與賀錦麗競選團隊發動網路攻擊，瞄準美國民眾進行影響行動以挑起政治分化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。