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民主黨超大金主逆風警告！賀錦麗民調「不樂觀」 搖擺州恐陷苦戰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國超級政治行動委員會「未來前進」19日示警，賀錦麗民調不如外界預測得樂觀，提醒在搖擺州可能陷入苦戰。圖為賀錦麗18日抵達芝加哥準備參加全代會。路透
美國超級政治行動委員會「未來前進」19日示警，賀錦麗民調不如外界預測得樂觀，提醒在搖擺州可能陷入苦戰。圖為賀錦麗18日抵達芝加哥準備參加全代會。路透

支持美國民主黨的規模最大的政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）主席麥克林（Chauncey McLean）19日示警，總統候選人賀錦麗民調不如外界預測得樂觀，提醒在關鍵搖擺州可能陷入苦戰。

「未來前進」迄今籌集數億美元金援賀錦麗打選戰，不過鮮少公開發言的主席麥克林，19日在芝加哥大學政治研究所一場活動表示，「我們的民調數字不如大眾看到得樂觀」。

自從賀錦麗在7月22日接棒拜登參選後，「未來前進」便針對全國37.5萬人展開民調，人數基礎較其他民調公司還要堅實。

根據民調網站538（FiveThirtyEigh）統計，川普在全國範圍以46.6%比43.8%領先賀錦麗，在幾個關鍵州也同樣領先。

麥克林指出，目前賀錦麗的大部分支持來自年輕的有色人種 ，成就她逆轉在內華達州、亞利桑納州、喬治亞州及北卡羅來納州等陽光帶的聲勢。民主黨原本在拜登競選末期已經失去在這些州的支持。

除此之外，麥克林描述，根據「未來前進」的民調，賀錦麗必須在賓州、北卡羅萊納州與喬治亞州等搖擺戰場間取得任何一州，才能入主白宮。

麥克萊恩警告，賀錦麗尚未完全重新建立由非裔、西裔及年輕選民組成的支持拜登聯盟，這個聯盟正是讓拜登能夠在2020年登上白宮大位的主力。

民主黨 民調 美國大選 賀錦麗

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