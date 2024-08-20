快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

美眾院共和黨陣營發報告 控拜登犯下可彈劾罪行

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國聯邦眾議院的共和黨人今天發布報告，指控民主黨籍現任總統拜登犯下可彈劾的罪行，但目前還不清楚共和黨人是否會推動表決，而白宮向來稱相關調查是出於政治動機。

路透社報導，由眾議院3個委員會發布的291頁報告指控，拜登（Joe Biden）藉自身影響力拿到好處，透過外國商業交易，讓自己和家族成員獲利，且這類行為的時間可追溯至2014年。

拜登自2009至2017年擔任美國副總統，2021年就任總統。

報告寫道：「委員會向聯邦眾議院提交這項資訊，以供評估並考量接下來的適當步驟。」

現在還不清楚眾議院議長強生（Mike Johnson）是否會在11月5日的總統大選前安排表決來彈劾拜登。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）及其民主黨對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）目前選情激烈。

即使共和黨掌控的眾議院通過彈劾拜登，仍不太可能把拜登拉下台，因為彈劾過關尚需聯邦參議院定罪，而民主黨以51席對49席掌控參院。

拜登上個月宣布退選，放棄角逐連任，預計在明年1月20日繼任者宣誓就職時卸任。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗人氣衝高 民調曝近半美國成人有好感

被罵「瘋子」不忍了 賀錦麗暗批川普是個「懦夫」

親以VS挺巴！以哈戰成美國民主黨全代會最大變數 預計4萬人到場示威

民主黨全代會將登場 親巴勒斯坦代表擬推改黨綱

相關新聞

美民主黨全代會 確認賀錦麗與華茲參選

美國民主黨全國黨代表大會十九日起在芝加哥登場，將確認副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲搭檔代表民主黨出戰今年美國總統選舉。民...

民主黨盛會登場 5大看點

美國民主黨全代會十九日登場，將正式提名副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲為民主黨正、副總統候選人，美國廣播公司指出，這場盛會...

觀察站／翻轉選情 賀錦麗得端出牛肉

美國總統拜登退選，副總統賀錦麗臨危受命代表民主黨角逐總統大選後，從民調和募款數據看，賀錦麗這張牌頗受肯定，民主黨的危機暫...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

民主黨全代會 挺巴挺以…兩派人馬角力

美國民主黨全國代表大會19日登場，在一派團結的形象下，潛藏挺巴勒斯坦和親以色列兩派人馬互相角力，屆時將有約4萬名不滿以色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。