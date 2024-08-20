觀察站／翻轉選情 賀錦麗得端出牛肉

美國總統拜登退選，副總統賀錦麗臨危受命代表民主黨角逐總統大選後，從民調和募款數據看，賀錦麗這張牌頗受肯定，民主黨的危機暫解。不過，賀錦麗力圖翻轉先前拜登全面落後的幾個搖擺州，不能只靠對手川普的暴走失言，支持者期待的是賀錦麗端出足以打動選民，也確實可行的執政藍圖。

賀錦麗上月廿二日在首場爭取總統提名的造勢活動說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路。

這些幕僚文膽端出的說法冠冕堂皇，卻沒有牛肉，放諸各國選舉也可適用，充其量不過是選舉話術。賀錦麗以墮胎、槍枝暴力和投票權為主要賣點，在屢遭共和黨攻擊的移民議題上，承諾會採取強硬立場捍衛邊境安全。

但賀錦麗打算怎麼做，以及會怎麼做？她會不會有自己的政策？還是就追隨拜登？至少到目前為止，因為她還沒有舉行過記者會或接受專訪，選民仍一頭霧水。

美國政治新聞網站Axios日前報導，拜登的經濟政策不受歡迎，賀錦麗想要打造聚焦中產階級擔憂與困境的新經濟計畫，和拜登有所區隔。賀錦麗顧問透露，首先得有效抑制持續攀升的物價；此外，民調顯示，八成美國民眾並不滿美國當下的發展方向，賀錦麗想要打造的是「贏得未來」的新品牌。

拜登日前接受訪問時，已經明示自己被推著不得不下台。他接下來要怎麼挺賀錦麗？是否能與在幕後策動他下台的黨內要角和金主和平相處？他們接下來如何互動？都會是民主黨全代會看點。

一位民主黨長期支持者告訴本報，他今年一直到拜登交棒賀錦麗，才捐款給民主黨。他全力支持賀錦麗角逐總統，並認為賀錦麗很有希望擋下美國民主最大威脅─川普；被問到部分觀察人士和保守派人士質疑，「美國準備好迎接首位女性總統了嗎？」他說，「我們必須要（做好準備）」。

賀錦麗匆促上陣，挑選的副手華茲頗受好評，蜜月期漸行漸穩，也帶給原本自認勝券在握的川普陣營相當的壓力。賀錦麗將在芝加哥全代會拜帥領軍，正式穿上民主黨戰袍，迎戰近來粗口罵她不遺餘力的川普。

這場張力十足的選舉，有感性因素的炒作，但終究要回到各自執政願景的直球對決。