聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／翻轉選情 賀錦麗得端出牛肉

聯合報／ 特派記者張文馨
民主黨總統候選人賀錦麗。 法新社
民主黨總統候選人賀錦麗。 法新社

美國總統拜登退選，副總統賀錦麗臨危受命代表民主黨角逐總統大選後，從民調和募款數據看，賀錦麗這張牌頗受肯定，民主黨的危機暫解。不過，賀錦麗力圖翻轉先前拜登全面落後的幾個搖擺州，不能只靠對手川普的暴走失言，支持者期待的是賀錦麗端出足以打動選民，也確實可行的執政藍圖。

賀錦麗上月廿二日在首場爭取總統提名的造勢活動說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路。

這些幕僚文膽端出的說法冠冕堂皇，卻沒有牛肉，放諸各國選舉也可適用，充其量不過是選舉話術。賀錦麗以墮胎、槍枝暴力和投票權為主要賣點，在屢遭共和黨攻擊的移民議題上，承諾會採取強硬立場捍衛邊境安全。

但賀錦麗打算怎麼做，以及會怎麼做？她會不會有自己的政策？還是就追隨拜登？至少到目前為止，因為她還沒有舉行過記者會或接受專訪，選民仍一頭霧水。

美國政治新聞網站Axios日前報導，拜登的經濟政策不受歡迎，賀錦麗想要打造聚焦中產階級擔憂與困境的新經濟計畫，和拜登有所區隔。賀錦麗顧問透露，首先得有效抑制持續攀升的物價；此外，民調顯示，八成美國民眾並不滿美國當下的發展方向，賀錦麗想要打造的是「贏得未來」的新品牌。

拜登日前接受訪問時，已經明示自己被推著不得不下台。他接下來要怎麼挺賀錦麗？是否能與在幕後策動他下台的黨內要角和金主和平相處？他們接下來如何互動？都會是民主黨全代會看點。

一位民主黨長期支持者告訴本報，他今年一直到拜登交棒賀錦麗，才捐款給民主黨。他全力支持賀錦麗角逐總統，並認為賀錦麗很有希望擋下美國民主最大威脅─川普；被問到部分觀察人士和保守派人士質疑，「美國準備好迎接首位女性總統了嗎？」他說，「我們必須要（做好準備）」。

賀錦麗匆促上陣，挑選的副手華茲頗受好評，蜜月期漸行漸穩，也帶給原本自認勝券在握的川普陣營相當的壓力。賀錦麗將在芝加哥全代會拜帥領軍，正式穿上民主黨戰袍，迎戰近來粗口罵她不遺餘力的川普。

這場張力十足的選舉，有感性因素的炒作，但終究要回到各自執政願景的直球對決。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗人氣衝高 民調曝近半美國成人有好感

被罵「瘋子」不忍了 賀錦麗暗批川普是個「懦夫」

親以VS挺巴！以哈戰成美國民主黨全代會最大變數 預計4萬人到場示威

賀錦麗壁畫現身全代會 民主黨也將向拜登致敬

相關新聞

美民主黨全代會 確認賀錦麗與華茲參選

美國民主黨全國黨代表大會十九日起在芝加哥登場，將確認副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲搭檔代表民主黨出戰今年美國總統選舉。民...

民主黨盛會登場 5大看點

美國民主黨全代會十九日登場，將正式提名副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲為民主黨正、副總統候選人，美國廣播公司指出，這場盛會...

觀察站／翻轉選情 賀錦麗得端出牛肉

美國總統拜登退選，副總統賀錦麗臨危受命代表民主黨角逐總統大選後，從民調和募款數據看，賀錦麗這張牌頗受肯定，民主黨的危機暫...

眾院共和黨質疑華茲親中、促FBI調查 華茲斥扭曲事實

眾院監督暨問責委員會宣布將大舉調查民主黨準副總統提名人華茲與中國來往的關係，理由是他多次率團前往中國訪問，要求聯邦調查局...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

民主黨全代會 挺巴挺以…兩派人馬角力

美國民主黨全國代表大會19日登場，在一派團結的形象下，潛藏挺巴勒斯坦和親以色列兩派人馬互相角力，屆時將有約4萬名不滿以色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。