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民主黨盛會登場 5大看點

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
民主黨全代會19日在芝加哥登場，圖為開會前夕，工作人員作最後準備。(路透)
民主黨全代會19日在芝加哥登場，圖為開會前夕，工作人員作最後準備。(路透)

美國民主黨全代會十九日登場，將正式提名副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲為民主黨正、副總統候選人，美國廣播公司指出，這場盛會有五大重點：政治派對、競選主題、英雄式歡迎拜登、加薩戰爭以及政治新秀。

一、如歡樂政治派對

賀錦麗遞補上陣以來，支持度扶搖直上，民調表現超越拜登，使得全代會猶如一場歡樂派對。阿拉巴馬州前民主黨籍聯邦參議員瓊斯指出：「賀錦麗與華茲搭檔，能夠善用選民對川普和范斯未來若當選可能帶來的挫折與恐懼，實在太了不起。」

二、競選主題…自由

此次賀錦麗團隊打出「自由」口號，並以流行天后碧昂絲同名暢銷歌曲作為選戰主軸，包括爭取墮胎權益以及經濟發展等，取代拜登之前攻擊川普為民主威脅的論述。匿名民主黨策士表示，「只要我們了解川普如何踐踏民主制度，我們就達成共識，因為民主與自由密不可分」，並認為只要賀錦麗在九月十日的首場辯論表現出色，可望繼續拉抬選情。

三、英雄式歡迎拜登

拜登在首場辯論會表現慘不忍睹，面臨黨內外逼退壓力最終宣布退選，讓全黨上下對他心懷感激，因此任期僅剩數月的拜登十九日登台時，勢必受到英雄式歡迎。民主黨策士說，拜登的無私決定值得黨內高度讚揚，他上台致詞時絕對會受到熱烈歡迎。

四、加薩戰爭添變數

拜登任內處理加薩戰爭受到國內極大反彈，這個問題不會因為拜登退選而銷聲匿跡，抗議活動將在全代會現場附近進行。

針對加薩戰爭，賀錦麗強調平民傷亡情況，不過在政策面依然沒有太大變化，外界質疑反拜登抗議人士會給賀錦麗多少觀察時間。

五、政治新星將露面

全代會是政治新秀嶄露頭角的好機會，最著名的莫過於二○○四年時任伊利諾州聯邦參議員的歐巴馬，獲邀擔任大會主講人的四年後，歐巴馬以總統候選人之姿上台演說。不過民主黨尚未公布今年的主講人，無論是誰，肯定是民主黨主導政策的新領袖。

川普 美國大選 賀錦麗

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