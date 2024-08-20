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美民主黨全代會 確認賀錦麗與華茲參選

聯合報／ 特派記者張文馨黃惠玲／芝加哥報導
美國副總統賀錦麗（左）和搭檔華茲（右）十八日在賓州搭巴士巡迴拉票。（法新社）
美國副總統賀錦麗（左）和搭檔華茲（右）十八日在賓州搭巴士巡迴拉票。（法新社）

美國民主黨全國黨代表大會十九日起在芝加哥登場，將確認副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲搭檔代表民主黨出戰今年美國總統選舉。民主黨十八日公布本屆全國代表大會的主題：「為了人民，為了我們的未來」（For the People, For Our Future）。

民主黨迄今未公布大會晚間議程，十八日僅公布每日主題，綜合外媒報導，美國總統拜登將於十九日晚間登場，說明他執政三年多來的成就，呼應「為了人民」的主題；廿日晚間主題為「美國未來的宏大願景」，助講大咖為前總統歐巴馬；華茲廿一日晚間將發表接受提名演說，成為副總統候選人，當晚主軸是「一場為了我們自由的戰鬥」；賀錦麗於廿二日晚間壓軸發表演說，當天的主題是「為了我們的未來」。

雖然民主黨全國委員會日前已透過黨代表線上唱名表決，通過提名賀錦麗，不過在全代會舉行期間，唱名表決程序會再走一次，作為全黨對產生正副總統候選人的支持表現。

記者十八日在現場觀察，與共和黨全代會相比，民主黨兩處場館周遭有連綿圍籬限制行人與車輛出入，空中有直升機盤旋。共和黨上月舉行全代會前兩日，其總統候選人川普遇槍擊，震驚全球。

民團挺巴人示威 籲中東停火

相較於當時特別關注川普等共和黨要角的人身安全，民主黨的狀況略有不同，多個團體申請示威遊行（以穆斯林團體為大宗，訴求支持巴勒斯坦並推動中東停火），加上拜登與賀錦麗將同時在芝加哥參加活動，芝加哥警方一再喊話盼和平示威，絕不容許暴亂，並繃緊神經確保黨內活動順利進行。

十八日晚間，有一場針對川普、捍衛婦女墮胎權利的示威活動，在距離芝加哥川普大樓一個街區遠的路口舉行，上百位員警騎腳踏車組成活動人牆。

共和黨全代會上月在密爾瓦基第一服務廣場登場，民主黨此次在芝加哥有兩個活動場館，白天的各黨團等周邊活動在麥克米克展覽中心舉行，到了晚上全代會主要議程在聯合中心展開，拜登、賀錦麗、前總統歐巴馬與柯林頓等人都將輪流發表演說。

川普 美國大選 賀錦麗

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