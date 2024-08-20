賀錦麗翻轉選情 不能少了牛肉

美國總統拜登退選、副總統賀錦麗臨危受命，代表民主黨角逐總統大選後，從民調和募款數據看，賀錦麗這張牌頗受肯定，民主黨的危機暫時緩解。不過，賀錦麗力圖翻轉先前拜登全面落後的幾個搖擺州，不能只靠對手川普的暴走失言，支持者期待的是賀錦麗端出足以打動選民，也確實可行的執政藍圖。

賀錦麗上月22日在首場爭取總統提名的造勢活動說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路。

這些說法看來冠冕堂皇，卻沒有牛肉，充其量不過是選舉話術。賀錦麗以墮胎、槍枝暴力和投票權為主要賣點，在屢遭共和黨攻擊的移民議題上，承諾會採取強硬立場捍衛邊境安全。但她打算怎麼做，以及會怎麼做？有沒有自己的政策？還是就追隨拜登？至少到目前為止，因為她還沒有舉行過記者會或接受專訪，選民仍一頭霧水。

美國政治新聞網站Axios日前報導，拜登的經濟政策不受歡迎，賀錦麗想要打造聚焦中產階級擔憂與困境的新經濟計畫，和拜登有所區隔。此外，民調顯示，八成美國民眾並不滿美國當下的發展方向，賀錦麗想要打造的是「贏得未來」新品牌。