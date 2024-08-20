民主黨全代會 挺巴挺以…兩派人馬角力

美國民主黨全國代表大會19日登場，在一派團結的形象下，潛藏挺巴勒斯坦和親以色列兩派人馬互相角力，屆時將有約4萬名不滿以色列攻打加薩的抗議人士到場示威，以哈戰爭料將成為全代會上難以預期的變數。

衛報報導，預料將有4萬名挺巴勒斯坦示威人士聚集場外抗議，主辦單位稱人數可能突破10萬人。

紐約時報指出，拜登總統退選、改由較同情巴勒斯坦的副總統賀錦麗接棒後，不滿拜登政府挺以立場的情緒有些消退，不過民主黨全代會仍不能排除遭示威者破壞的可能。

全代會為了強調團結，將極力同時安撫穆斯林和猶太裔。屆時遭哈瑪斯俘虜的美國人質家屬將發表演說，美國政壇最傑出的穆斯林之一、明尼蘇達州進步派檢察長艾里森（Keith Ellison）也將上台，賀錦麗夫婿任德龍則將分享身為猶太教徒的自豪，而民主黨黨綱料將強調美國對以色列的安全承諾。

不過，不滿美國支持以色列攻打加薩的穆斯林代表及其盟友，正尋求在全代會上修改民主黨黨綱，還打算推動實施武器禁運。