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美聯社民調出爐 賀錦麗好感度48%高於川普、拜登

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國副總統賀錦麗18日飛抵芝加哥歐海爾國際機場。法新社
美國副總統賀錦麗18日飛抵芝加哥歐海爾國際機場。法新社

美國民主黨全代會將登場，美聯社19日報導，該社和美國民意研究所公共事務研究中心8日至12日針對美國成年人實施的新民調顯示，對副總統賀錦麗的看法非常正面或有些正面的民眾比率為48%，高於對前總統川普有好感的比率41%，也超過總統拜登退選以前的38%好感度。

拜登在6月與川普的辯論會表現失利前，賀錦麗在今年夏初的好感度還僅是39%。美聯社指出，賀錦麗所獲好感度增加的同時，有更多美國人對她的看法已定型：回答對賀錦麗所知不夠、因此無法評價她的民眾比率，已從6月的12%減半到現在6%。

這次調查結果也和賀錦麗2021年初與拜登上台時，美國人對她的看法相仿，這透露美國民眾重拾對她的正面態度，對賀錦麗非常有好感的占比也增加。但隨著賀的好感度正接近過去高點，恐怕也將觸頂。

6月以來，賀錦麗在民主黨支持者、中立選民、婦女和未滿30歲年輕成人間的好感度略為增長，但在非裔、西語裔這兩個賀錦麗同樣可能賴以勝選的選民群體，好感度沒有重大變化。

未滿30歲青年在最新民調中，對賀錦麗看法非常正面者為半數，比6月時的34%更高。對她抱持負面看法的青年比率則未顯著變化。賀錦麗在非裔成人的好感度也相對較高，約為66%。非白人族群對賀錦麗觀感正面的比率約為60%。

報導認為，賀錦麗若要勝選，應嘗試壓制川普對白人男性的催票能力。目前約半數男性對賀錦麗看法負面，其中白人男性對她抱持反感的比率約60%。未具大學學位的白人男性特別對賀錦麗反感，此群體傳統上是川普堅實的支持基礎。

賀錦麗在白人女性間的好感度較佳，達到49%，抱持反感的則是46%。有大學學位的白人女性對賀錦麗尤其傾向正面看法，好感度約達6成。逾60歲的年長者對賀錦麗有好感者則約50%，這和6月調查時的46%無重大變化。

這份民調對1,164名成年人施測，抽樣意在代表美國人口；誤差範圍是正負3.8個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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