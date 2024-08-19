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被罵「瘋子」不忍了 賀錦麗暗批川普是個「懦夫」

中央社／ 賓州月亮鎮18日綜合外電報導
副總統賀錦麗（圖）今暗批前總統川普是「懦夫」，只會打壓對手。法新社
副總統賀錦麗（圖）今暗批前總統川普是「懦夫」，只會打壓對手。法新社

美國共和黨總統候選人川普昨天對民主黨競爭對手賀錦麗人身攻擊，稱她是「瘋子」。副總統賀錦麗今天則暗批前總統川普是「懦夫」，只會打壓對手。

路透社報導，賀錦麗今天與競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）到關鍵搖擺州賓州造勢時，發表上述評論。

接下來她將前往芝加哥，參加明天起召開的民主黨全國代表大會（DNC）。

賀錦麗在賓州告訴支持者：「我覺得，過去幾年裡有種很扭曲的現象，那就是看一位領袖打敗了誰，藉此衡量這位領袖有沒有能力。但我們很清楚，要衡量一位領袖有沒有能力，應該是要看那位領袖幫助了誰。滿腦子只想打敗別人的人其實是懦夫。」

川普17日在賓州東部的造勢活動中，稱賀錦麗為「激進分子」、「瘋子」。

民調顯示，在賓州等8個競爭激烈的州份，賀錦麗已拉近與川普的差距。

賓州、密西根州與威斯康辛州這3個「鐵鏽帶」（Rust Belt）州分，讓川普在2016年總統大選意外獲勝。

在賓州長大的拜登2020年讓這3州重新投給民主黨，而現在賀錦麗的目標正是留住它們。

川普 美國大選 賀錦麗

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