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美大選將至 親俄假媒體AI造謠指民主黨謀刺川普

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統大選將近，親俄羅斯網站偽裝成美國「新聞」媒體，毫無根據地宣稱美國民主黨密謀暗殺共和黨總統候選人川普。這是人工智慧生成假網站傳播煽動性謊言的典型例子。

法新社報導，假消息研究人員表示，近月來激增了數百家假媒體，數量超過美國報紙的網站。隨著美國大選升溫，這種趨勢正侵蝕民眾對傳統媒體的信賴。

這些假網站主要仰賴廉價且廣為使用的人工智慧工具，助長兩極化或不實內容大量傳播。美國官員警告，俄羅斯與伊朗等外國勢力正加緊干預11月5日舉行的美國大選。

本月稍早，大批偽裝成獨立地方新聞網站所構成的網絡散播謠言，稱民主黨是7月企圖暗殺川普的幕後黑手。這個網絡擁有者是前美國陸戰隊員度根（JohnMark Dougan），他在佛羅里達州面臨敲詐勒索與竊聽指控時逃往俄羅斯。

這些網路文章引用所謂前總統歐巴馬和1名民主黨策士的私下談話錄音，內容模仿歐巴馬的聲音說，「除掉川普」將確保「選贏任何共和黨候選人」。

總部位於美國的假資訊監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）引述使用多種檢測工具分析的研究，並參考數位鑑識專家的意見後表示，這段錄音是由人工智慧生成。

這段假錄音似乎源於不起眼的網站DeepStateLeaks.org上的一篇文章，標題為「企圖暗殺川普的幕後黑手是民主黨高層；歐巴馬了解細節」。

這段錄音透過度根的171個假新聞網站網絡向外傳播，這些網站名稱有模有樣，例如「亞特蘭大燈塔報」（Atlanta Beacon）、「亞利桑那觀察家報」（Arizona Observer），並引用DeepStateLeaks作為消息來源。

「新聞守門人」表示，這些文章似乎是同一則報導的人工智慧改寫版本。

「新聞守門人」分析師沙迪吉（McKenzie Sadeghi）告訴法新社：「顯然，度根的網絡愈來愈常被用來在美國大選前散布不實的政治消息。」

川普 美國大選 賀錦麗

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