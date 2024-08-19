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民主黨全代會將登場 親巴勒斯坦代表擬推改黨綱

中央社／ 芝加哥18日綜合外電報導

美國民主黨全國代表大會將於明天登場，數十名不滿美國支持以色列攻打加薩的穆斯林代表及其盟友正尋求修改黨綱，還打算推動實施武器禁運。

路透社報導，自稱「反種族滅絕代表」（DelegatesAgainst Genocide）的親巴勒斯坦團體表示，他們將在全代會主要活動期間行使言論自由權。

民主黨將在全代會期間正式提名副總統賀錦麗（Kamala Harris）為總統候選人。

組織者不願透露細節，僅稱將提出民主黨黨綱修正案，並運用他們身為代表的權利在大會上發言。

總統拜登將於明天發表講話，賀錦麗則會在22日發言。

親巴勒斯坦代表說，他們應該在黨綱撰寫方面發揮更大作用。

這場大會在芝加哥舉行，而芝加哥是美國巴勒斯坦裔人口最多的城市。

「反種族滅絕代表」希望黨綱納入支持執法、禁止對嚴重侵犯人權的個人或安全部隊提供軍事援助的文字。

明天預計會有約4萬人聚集會場外，抗議拜登政府對以色列的立場。主辦單位表示，抗議人數可能增加到10萬以上。

推動民主黨改變對以政策的「全國不表態運動」（Uncommitted National Movement）也希望實施武器禁運。

川普 美國大選 賀錦麗

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