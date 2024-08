賀錦麗壁畫現身全代會 民主黨也將向拜登致敬

民主黨19日召開全代會,為總統候選人賀錦麗、及副手華茲造勢,今天公布全代會主題為「為了人民,為了我們的未來」,主會場外有巨幅賀錦麗的壁畫,會場佈置也為拜登致敬。

過去黨代表唱名投票,是全代會的重頭戲。今年為符合各州候選人登記截止期限規定,民主黨已在8月初提名「賀華配」,但仍將循慣例,安排來自各州、及海外領地共57團的黨代表,一一發言表達,象徵性提名,為兩人盛大造勢。

民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)透過新聞稿,唱名投票是「備受喜愛、且歷史悠久」的傳統,透過唱名投票,將強而有力地展現出民主黨的「多樣性、團結」、以及對「賀華配」的全力支持。

民主黨今天也宣布全代會的主題為「為了人民,為了我們的未來」(For the People, For Our Future)。主會場「聯合中心」(United Center)的各項準備已經就緒,正面入口處掛出賀錦麗的大幅壁畫,工作人員也在會場做最後彩排。

總統拜登將在19日的開場發表演說。拜登已利用週末與幕僚在大衛營討論演說內容。美國有線電視新聞網CNN日前報導,拜登將以他與賀錦麗這3年多的政績,為她助選,強調擊敗共和黨總統候選人川普(Donald Trump)的重要性。

CNN也報導,民主黨在全代會透過巧思設計,為拜登致敬。

CNN報導,全代會主視覺的3條紅色波紋來自「拜賀配」競選Logo的設計,代表拜登名字的字母E。拜登退選後,曾在白宮橢圓辦公室發表全國談話,提到「歷史在你們手中」(History is in your hands),這句話也成為主會場樓梯的標語。

拜登當時說,「美國的偉大在於,這裡不是國王和獨裁者統治,而是人民」。他多次說,川普是民主的威脅,他決定交棒,因為守護民主比任何都重要。