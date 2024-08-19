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民主黨全代會前夕 直升機盤旋芝加哥上空監控安全

聯合報／ 特派記者張文馨／芝加哥報導
聯合中心從外牆到場內走廊都有賀錦麗與華茲的肖像，場內以民主黨經典色藍色裝飾，媒體記者和活動表演DJ忙著會前彩排。記者張文馨／攝影
聯合中心從外牆到場內走廊都有賀錦麗與華茲的肖像，場內以民主黨經典色藍色裝飾，媒體記者和活動表演DJ忙著會前彩排。記者張文馨／攝影

民主黨全國黨代表大會19日起在芝加哥登場，將確認賀錦麗（Kamala Harris）與華茲（Tim Walz）搭黨代表民主黨出戰今年總統選舉；記者18日中午過後現場觀察，與共和黨全代會前相比，民主黨兩處場館周遭有連綿圍籬限制行人與車輛出入，空中有直升機來回盤旋，但未見大批警力傾巢而出執行任務。

民主黨全代會選在芝加哥聯合中心舉行，共和黨上月舉行全代會前兩日，其總統候選人川普在賓州造勢遇槍擊，震驚全球。

相較於當時特別關注川普等共和黨要角的人身安全，民主黨的狀況略有不同，多個團體申請示威遊行（以穆斯林團體為大宗，訴求支持巴勒斯坦並推動中東停火），加上美國正副總統拜登與賀錦麗將同時在芝加哥參加活動，芝加哥警方一再喊話盼和平示威，絕不容許暴亂，並繃緊神經確保黨內活動順利進行。

共和黨全代會上月在密爾瓦基第一服務廣場（Fiserv Forum）登場，民主黨此次在芝加哥有兩個活動場館，白天的各黨團等周邊活動在麥克米克展覽中心（McCormick Place）舉行，到了晚上全代會主要議程在聯合中心（United Center）展開，拜登、賀錦麗、前總統歐巴馬柯林頓等人都將輪流發表演說。

聯合中心的維安範圍較廣，覆蓋其東西南北大小街區，設置限制行人和車輛檢查的不同維安層級區域；麥克米克展覽中心的管制範圍略小，但同樣透過圍籬和紐澤西護欄，限制車輛與行人進出；記者現場觀察，18日中午過後還沒有見到大批警力來回巡邏或執行安全任務，聯合中心前有零星警力和安全人員駐守，一一確認所有進入場館者的許可。

民主黨設置的紀念品攤位，一左一右掛的是拜登與賀錦麗的T恤，以及各種周邊商品；聯合中心從外牆到場內走廊都有賀錦麗與華茲的肖像，場內以民主黨經典色藍色裝飾，媒體記者和活動表演DJ忙著會前彩排。

民主黨迄今未公布大會晚間議程，18日僅公布每日主題，綜合外媒報導，拜登將於19日晚間登場，說明他執政三年多來的成就，呼應「為了人民」的主題；20日晚間主題為「美國未來的宏大願景」，助講大咖為歐巴馬；華茲21日晚間將發表接受提名演說，成為副總統候選人，當晚主軸是「一場為了我們自由的戰鬥」；賀錦麗於22日晚間壓軸登場，發表演說，當天的主題是「為了我們的未來」。

民主黨上月21日變天，拜登退選，並支持賀錦麗出馬角逐總統，民調數據顯示，民主黨目前聲勢不錯；但賀錦麗匆忙上陣，挑選副總統和醞釀政策的時間都被壓縮，賀錦麗迄今只公開說明經濟政策，她的執政願景和政策路線備受外界關注。

民主黨預計19日將通過黨綱，目前的黨綱草案仍沿用拜登未退選前通過的版本，80頁的範疇內頻頻將前總統川普與現任總統拜登做對比，凸顯拜登的政績以及第二任期的延續性。

最新黨綱共9章節，在最後一章綜合表述民主黨的外交政策，其餘都均在論述提振經濟、支持中產階級及子女稅收抵免、降低物價、改善治安、穩定能源供應和維護民主等內政議題；黨綱稱將重建美國的墮胎權，及持續推動綠能政策等。

其中，民主黨總結拜登政府對中政策，稱中國大陸是美國最重大的戰略競爭對手，美國將結合歐洲等盟友，延續對中激烈競爭。

最新黨綱恢復四年前黨綱刪除的「『一個中國』政策」，重新在提到對台政策時，詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵，並表示民主黨政府會「持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀」。

民主黨全代會場館之一麥克米克展覽中心（McCormick Place）附近有連綿圍籬管制維安。記者張文馨／攝影
民主黨全代會場館之一麥克米克展覽中心（McCormick Place）附近有連綿圍籬管制維安。記者張文馨／攝影
拜登退選、賀錦麗接棒爭取，讓黨內氛圍敏感微妙，民主黨設置的紀念品攤位，一左一右掛的是拜登與賀錦麗的T恤，以及各種周邊商品。記者張文馨／攝影
拜登退選、賀錦麗接棒爭取，讓黨內氛圍敏感微妙，民主黨設置的紀念品攤位，一左一右掛的是拜登與賀錦麗的T恤，以及各種周邊商品。記者張文馨／攝影
聯合中心從外牆到場內走廊都有賀錦麗與華茲的肖像。
聯合中心從外牆到場內走廊都有賀錦麗與華茲的肖像。
民主黨全代會主要議程在聯合中心（United Center）登場，記者現場觀察，18日中午過後還沒有見到大批警力來回巡邏或執行安全任務，聯合中心前有零星警力和安全人員駐守，一一確認所有進入場館者的許可。記者張文馨／攝影
民主黨全代會主要議程在聯合中心（United Center）登場，記者現場觀察，18日中午過後還沒有見到大批警力來回巡邏或執行安全任務，聯合中心前有零星警力和安全人員駐守，一一確認所有進入場館者的許可。記者張文馨／攝影
拜登退選、賀錦麗接棒爭取，讓黨內氛圍敏感微妙，民主黨設置的紀念品攤位，一左一右掛的是拜登與賀錦麗的T恤，以及各種周邊商品。記者張文馨／攝影
拜登退選、賀錦麗接棒爭取，讓黨內氛圍敏感微妙，民主黨設置的紀念品攤位，一左一右掛的是拜登與賀錦麗的T恤，以及各種周邊商品。記者張文馨／攝影

川普 拜登 柯林頓 歐巴馬 美國大選 華茲 賀錦麗

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