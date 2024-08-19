川普人身攻擊上癮 再扯林郁婷

美國共和黨總統候選人川普十七日重返賓州造勢，演說談到剛落幕的巴黎奧運，川普暗諷我國拳擊金牌女將林郁婷和同樣摘金的阿爾及利亞拳手克莉芙是變性人，還承諾將阻止跨性別人士參與女子體育賽事。

美聯社報導，川普並未指名道姓，但他表示「奧運中有二個人轉換性別，她們以前是男人，變性成女人，參加拳擊項目」，還說二人能出賽很「離譜」，「對女性來說是極大侮辱」，並矢言將「讓男性遠離女性體育賽事」。

川普在巴黎奧運期間曾指控林郁婷與克莉芙是跨性別者，而他過去在造勢場上經常使用尖酸刻薄的言詞批評跨性別運動員。

國際拳擊總會（ＩＢＡ）在巴黎奧運期間指控林郁婷與克莉芙「性別檢測異常」，因此在二○二三年世錦賽遭取消資格，但是ＩＢＡ自始至終沒有提出有效舉證；國際奧會（ＩＯＣ）則已出面表示林郁婷與克莉芙的參賽資格完全沒問題。

川普在賓州造勢時還人身攻擊，稱民主黨對手賀錦麗是「共產主義者」、「瘋子」。

川普在造勢現場先依競選主軸指責副總統賀錦麗引發「毀滅性」通貨膨脹，但他很快就脫離劇本，諷罵賀錦麗，「大家說，不要講髒話，不要罵人蠢，不要說她是瘋子。可是我說，她就是這樣，她是瘋子」。

川普還批評美國「時代」雜誌封面上的賀錦麗插畫將她美化，並自認他比賀錦麗「好看多了」。

許多共和黨人曾敦促川普專注議題，停止人身攻擊，認為這招無助贏得中間選民支持，但川普絲毫不想改變風格。