民主黨全代會登場 大咖齊挺賀錦麗

美國民主黨全國代表大會十九至廿二日在芝加哥舉行。華盛頓郵報報導，美國副總統賀錦麗接替拜登總統參選後，聲勢迅速竄起，這次全代會除了讓數千名黨代表正式確認賀錦麗與搭檔華茲為正副總統候選人，也希望能讓賀錦麗的氣勢延續。

一個月前共和黨全代會自七月十五至十八日在密爾瓦基召開，當時共和黨展現其活力及團結，遇刺受傷的前總統川普獲得全黨擁戴，一副勝券在握姿態。

拜登首日登場 象徵交棒

現在民主黨人在新旗手賀錦麗帶起的樂觀氛圍鼓舞下，準備十九日展開全代會。白宮證實七月廿一日宣布放棄連任的拜登總統將在全代會首日發表演說隨即離開，象徵性地交棒賀錦麗。

賀錦麗廿二日將壓軸演說，向全國選民好好介紹自己，闡述她當選後的政策願景，凸顯她跟川普的差異，並強調她出乎意料成為總統候選人的歷史意義。

這次選戰的轉折堪稱前所未見，先是川普五月因二○一六年大選前支付成人片女星封口費案被判重罪，接著拜登和川普六月一場改變歷史的辯論，導致表現失利的拜登退選，加上川普七月在賓州巴特勒遇刺。這些出人意料的變化，讓選情更加難測。

臨危受命 賀錦麗掀熱情

研究美國總統史的普林斯頓大學教授傑里哲說，臨危受命的賀錦麗在黨內掀起一股熱情，這很了不起而且驚人。這場選舉如今真的截然不同，也使此次民主黨全代會備受關注。

民主黨人希望運用這四天鞏固該黨近來的氣勢，除了續批川普，也要大力拉抬賀錦麗及其副手、明尼蘇達州州長華茲，以爭取數百萬名尚未決定投給誰的選民。

民主黨計畫呈現賀錦麗接棒參選後的團結一心，邀黨內多位大咖、要角和名人站台助講。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，十九日率先登場的包括前國務卿希拉蕊．柯林頓和拜登總統；曾任伊利諾州聯邦參議員的前總統歐巴馬將於廿日演說，芝加哥也是他從政的「本命區」；前總統柯林頓廿一日上台。

華茲21日演說 提新政綱

地主伊利諾州州長普里茨克及芝加哥市長強生當然不會缺席；九十九歲前總統卡特派其孫子傑森．卡特代表；華茲的副總統候選人提名演說則是廿一日。按慣例，民主黨亦將公布最新政綱。

黨內菁英雖打算慶祝賀錦麗接棒後民主黨選情看漲，但她的競選團隊卻希望傳達「危機感」。賀錦麗團隊發言人泰勒說，賀錦麗和川普在誤差範圍內，少數幾州的幾萬張選票是勝負關鍵。

美國總統參選人三大重要時刻分別是宣布參選、獲黨內提名和揭曉副手，通常要歷經數月，但賀錦麗這次只用了三周就全部走完。

估數萬示威者 場外抗議

相較於全代會場內的熱鬧，抗議人士也沒放過機會，預計至少有數萬名示威者將在場外抗議加薩衝突與拜登政府力挺對以色列。