美國大選廣告戰 全面開打

民主黨全國代表大會19日登場，預料將正式推舉副總統賀錦麗披掛參選美國總統，賀錦麗陣營將在搖擺州發動「銀彈廣告攻勢」，在選前砸至少3.7億美元強打電視與數位廣告，預示美國選戰的「廣告大戰」將開打。最新民調顯示，賀錦麗在搖擺州的選情持續升溫，已從落後共和黨總統參選人川普，扭轉為平分秋色。

民主黨全代會19日正式在芝加哥登場，數千名代表將確認賀錦麗與搭檔華茲為正副總統候選人。

賀錦麗競選團隊17日指出，將從9月3日起義直到11月5日選舉日前，在搖擺州進行為期九周的廣告宣傳，電視廣告預算為1.7億美元，另預留逾2億元的數位廣告經費，預訂Hulu、Roku和YouTube等平台的廣告時間，在社群媒體或搜尋引擎服務等平台的廣告支出則將另計。

彭博資訊報導，川普盟友已在7月巴黎奧運期間啟動第一輪廣告宣傳，競選團隊8月也已經預留60%的廣告時段並且計劃在9月1日勞動節前斥資6,000美元打廣告。

在賀錦麗加入選戰後，雙方陣營已投入數億美元強打電視廣告，廣告追蹤業者AdImpact數據顯示，雙方節制8月14日已買下或預留2.47億美元的本月廣告宣傳，預示「廣告大戰」開打，以爭搶民調優勢。

不過，紐約時報／謝納（Siena）的最新民調顯示，賀錦麗在亞利桑納、喬治亞、內華達和北卡羅來納等四個搖擺州的民調支持率，已開始追上川普原本的領先優勢，平均支持率為48%，顯示她已成功鞏固民主黨基本盤，包括年輕、非白人與女性選民。

紐時首席政治分析師柯恩（Nate Cohn）指出，雙方在這四個州雙方勢均力敵，對川普而言並非好事，意味著選情出現重大變化。」這四個州之前多為支持川普，也是賀錦麗需要拿下的關鍵。

賀錦麗和川普上周末也先後在關鍵戰場賓州舉行造勢活動，川普依然嗆賀錦麗「比拜登更容易被打敗」，除抨擊賀錦麗的經濟證件，也持續展開人身攻擊，包括嘲笑她的笑聲。一些分析師已認為，川普這類發言難以爭取到溫和派選民的支持。