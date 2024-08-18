歷史性轉變！民主黨在賀錦麗掌舵下擁抱新希望 但恐面臨老問題

自美國總統拜登宣布放棄競選連任至今的5週以來，民主黨的命運已發生巨大變化，這種變化將在下週充分體現。

路透社報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正乘著歷史性旋風，準備席捲民主黨全國代表大會 （DNC）。她的競選活動不僅打破募款紀錄、大批支持者擠爆造勢活動現場，部分搖擺州的民調也轉為對民主黨有利。

賀錦麗和她的競選搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）已將「歡欣鼓舞」變成競選流行語。這正好提醒人們，在短短數週前，該黨面臨的絕望境地。

現年71歲、費城（Philadelphia）郊區蒙哥馬利郡（Montgomery County）的前民主黨主席佛斯特（Joseph Foster）說，「這是個歷史性轉變。人們充滿熱情，年輕人也很投入，我從未見過這種情況。」

如今距離總統大選只剩下不到80天。民主黨盼望藉助選民的熱情取得勝利。

不過，兩大主要政黨的民調專家和策士警告，賀錦麗支持率飆升的「熱潮」將會消退，民主黨人也將在經濟和以哈戰爭等關鍵議題上出現分歧，同時還需應對與共和黨總統候選人、前總統川普的激烈競爭。

共和黨民調專家蓋勒（Adam Geller）表示，賀錦麗的故事看似美好，「但選舉結果最終取決於一系列議題，包括通貨膨脹、安全、領導能力和世界舞台」。

賀錦麗已於16日首度公布她的主要經濟政策，包括為多數美國人減稅、禁止「哄抬物價」、增加可負擔住房等，這象徵對民主黨進步派的初步認可。

然而她勢必面臨日益沈重的壓力，要求她在未來數週內公布更多政策細節。賀錦麗的幕僚們表示，她不太可能公布能源等特定領域的許多具體細節，以免疏遠黨內的溫和派和進步派。

賀錦麗很可能還必須應對黨內關於美國在以哈戰爭中支持以色列的爭論，以及進步派和溫和派在能源、醫療保健和移民等一系列政策上常見的分歧。