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民主黨大會將登場 芝加哥維安滴水不漏

中央社／ 芝加哥17日綜合外電報導

美國第3大城芝加哥即將迎接民主黨全國代表大會，安全部門已做好準備來因應各種可能威脅，除了應對潛在暴力抗議活動，也要預防有人為替川普差點遇刺身亡而發動報復性孤狼式攻擊。

法新社報導，芝加哥早自1860年林肯獲提名為總統候選人以來一直是政黨舉辦大會的場地。如今執法單位下定決心，下週舉行的民主黨全國代表大會的維安將是最為嚴密的。

預計從19日開始，將有逾5萬名活動人士為了為期4天的民主黨全國代表大會湧進芝加哥市中心，慶祝副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨總統候選人。

從總統拜登到好萊塢明星、音樂界人士都預料參與盛會。而特勤局（Secret Service）、聯邦調查局（FBI）和當地警方已花了一年的時間作準備，在市區「聯合中心體育館」（United Center arena）會場周圍設下滴水不漏的防線。

聯邦調查局駐芝加哥高級探員羅塔爾（LucasRothaar）在記者會說，沒有特定關切事項，但警告「威脅環境有所升高」。

他說：「我們確實體認到，國家面臨著許多威脅，從暴力犯罪到國際恐怖主義、本土恐怖主義以及仇恨犯罪等等。」

共和黨總統候選人川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢大會中遇刺受傷，引發各界對特勤局維安工作鬆散的批評。

儘管沒有證據顯示巴特勒的槍擊事件是出於政治動機，但聯邦與州政府執法單位的情報評估報告指出，民主黨全國代表大會可能會出現「報復性暴力行為」。

美國廣播公司（ABC）芝加哥姐妹台和美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體取得的這份報告指出，最大的威脅之一是「單獨犯罪者」尋求抒發反政府思想、政治不滿情緒或其他意識形態立場。

民主黨 美國大選 芝加哥 賀錦麗

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