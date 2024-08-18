民主黨大會在即 川普力攻賀錦麗經濟

美國共和黨總統候選人川普至今仍以民主黨造成巨大通膨，攻擊該黨總統候選人賀錦麗！川普甚至說他的長相比賀錦麗還好看。外媒認為，川普這些言論是希望能爭取更多藍領白人的支持。由於民主黨代表大會將於19日登場，外界關注賀錦麗對以哈戰爭、墮胎與種族問題的發言能否振奮民主黨的士氣。

把賀錦麗打成共產黨

根據《美聯社》報導，川普近日在搖擺州賓州造勢，主打還是民主黨執政造成嚴重通膨，並批評賀錦麗近日推出的抑制哄抬物價政策，恐導致食物短缺，而且還把美國搞得跟共產黨一樣。川普揚言，上台後會請官員簽訂協議，致力以資本主義的方式讓物價下跌。

另外，川普也批評民主黨2021年讓美軍在慌亂中從阿富汗撤離，他也嘲笑賀錦麗的笑容不好看，甚至表示自己的長相比賀錦麗好看多了，讓許多現場的選民都笑了出來。對此，賀錦麗陣營發言人卡斯泰羅回應說，川普的把戲就是這樣，充滿謊言與令人生疑的論述，他若持續再講，只是更讓選民覺得該投給賀錦麗。

民主黨大會爭取支持

《美聯社》分析，川普希望賓州的保守、藍領白人能把票投給他，而川普陣營也在調整過去針對拜登，如今將針對賀錦麗的新攻擊策略。《英國廣播公司》提到，民主黨將於19日起於芝加哥舉辦黨代表大會，賀錦麗也將在大會發表演說，外界相當關注她能否說服民主黨選民全力支持她。

其中議題包括內政的經濟、犯罪、墮胎與移民問題，還有外交的以哈、俄烏戰爭，都將是關注的焦點，共和黨選情分析師艾瑞斯認為，賀錦麗最大的弱點就是看起來像舊金山來的進步派，而且政策恐與美國庶民距離很遠。

此外，賀錦麗雖然言語上比拜登更要求以色列停火，但並沒有採取具體行動，而這會牽涉到黨內的自由派與年輕人對她的支持度。

【更多精采內容，詳見 】