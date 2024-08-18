快訊

比嬰兒潮世代罹癌率高3倍 新研究揭這2世代更可能患17種癌症

00919預估這季配息0.72元！ 存股哥：從過往來看不會配比上次0.7還低

民主黨大會在即 川普力攻賀錦麗經濟

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統大選進入白熱化，川普目前仍聚焦攻擊民主黨經濟不利。（@realDonaldTrump via Truth Social）
美國總統大選進入白熱化，川普目前仍聚焦攻擊民主黨經濟不利。（@realDonaldTrump via Truth Social）

美國共和黨總統候選人川普至今仍以民主黨造成巨大通膨，攻擊該黨總統候選人賀錦麗！川普甚至說他的長相比賀錦麗還好看。外媒認為，川普這些言論是希望能爭取更多藍領白人的支持。由於民主黨代表大會將於19日登場，外界關注賀錦麗對以哈戰爭、墮胎與種族問題的發言能否振奮民主黨的士氣。

把賀錦麗打成共產黨

根據《美聯社》報導，川普近日在搖擺州賓州造勢，主打還是民主黨執政造成嚴重通膨，並批評賀錦麗近日推出的抑制哄抬物價政策，恐導致食物短缺，而且還把美國搞得跟共產黨一樣。川普揚言，上台後會請官員簽訂協議，致力以資本主義的方式讓物價下跌。

另外，川普也批評民主黨2021年讓美軍在慌亂中從阿富汗撤離，他也嘲笑賀錦麗的笑容不好看，甚至表示自己的長相比賀錦麗好看多了，讓許多現場的選民都笑了出來。對此，賀錦麗陣營發言人卡斯泰羅回應說，川普的把戲就是這樣，充滿謊言與令人生疑的論述，他若持續再講，只是更讓選民覺得該投給賀錦麗。

民主黨大會爭取支持

《美聯社》分析，川普希望賓州的保守、藍領白人能把票投給他，而川普陣營也在調整過去針對拜登，如今將針對賀錦麗的新攻擊策略。《英國廣播公司》提到，民主黨將於19日起於芝加哥舉辦黨代表大會，賀錦麗也將在大會發表演說，外界相當關注她能否說服民主黨選民全力支持她。

其中議題包括內政的經濟、犯罪、墮胎與移民問題，還有外交的以哈、俄烏戰爭，都將是關注的焦點，共和黨選情分析師艾瑞斯認為，賀錦麗最大的弱點就是看起來像舊金山來的進步派，而且政策恐與美國庶民距離很遠。

此外，賀錦麗雖然言語上比拜登更要求以色列停火，但並沒有採取具體行動，而這會牽涉到黨內的自由派與年輕人對她的支持度。

【更多精采內容，詳見

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

搖擺州最新民調出爐！民主黨趕上來了 川普仍嗆賀錦麗「比拜登好打」

川普白宮過渡團隊成形 大金主及兒子主導內閣人事

賀錦麗喊首次購屋補貼80萬 「機會經濟」爭取中產與窮困選民

經濟牛肉連發？賀錦麗誓言打擊通膨、補助買房 專家看法不一

相關新聞

賀川辯論秘密武器曝光！川普自詡逼退拜登有信心 賀錦麗4年沒上辯論台

距離下一場美國總統電視辯論還有23天，民主黨總統候選人賀錦麗本周稍早重回母校霍華德大學首度備戰，川普則找來賀錦麗前對手、...

賀錦麗選華茲而非賓州州長夏皮洛 CNN：川普部分盟友如釋重負

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗6日正式宣布，挑選明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔。前總統兼共和黨總統...

民主黨大會在即 川普力攻賀錦麗經濟

美國共和黨總統候選人川普至今仍以民主黨造成巨大通膨，攻擊該黨總統候選人賀錦麗！川普甚至說他的長相比賀錦麗還好看。外媒認為，川普這些言論是希望能爭取更多藍領白人的支持。由於民主黨代表大會將於19日登場，

搖擺州最新民調出爐！民主黨趕上來了 川普仍嗆賀錦麗「比拜登好打」

美國前總統川普與民主黨總統候選人賀錦麗周末先後在關鍵戰場賓州造勢，川普17日率先在東北部威爾克斯-巴里（Wilkes-B...

賀錦麗政策牛肉 補助首購族買房

美國副總統賀錦麗十六日在北卡州端出「經濟牛肉」，釋出購屋利多，除承諾當選後將補助首購族最多二點五萬美元（台幣約八十一萬元...

賀錦麗喊首次購屋補貼80萬 「機會經濟」爭取中產與窮困選民

美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗16日發表經濟政見，矢言打造「機會經濟」，尋求透過為美國窮困和中產階級提供全面的新補貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。