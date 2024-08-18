賀錦麗政策牛肉 補助首購族買房

美國副總統賀錦麗十六日在北卡州端出「經濟牛肉」，釋出購屋利多，除承諾當選後將補助首購族最多二點五萬美元（台幣約八十一萬元）頭期款，並將增建三百萬棟中產階級能負擔的住房。她並矢言不讓商人哄抬物價，承諾提高最低薪資和推動服務業小費免稅，解決醫療保險並降低用藥成本。

賀錦麗也提到，將推動中產與勞工階級減稅計畫，有新生兒的家庭在孩子出生第一年，就能獲六千美元補助（台幣約廿萬元），但有排富條款，而川普副手范斯所提的五千美元育兒稅抵免則不排富。

民主黨自十九至廿二日將在芝加哥舉行全代會，賀錦麗與其副手華茲將正式成為黨籍正副總統參選人，數千位黨代表將見證團結，將有三位現任和卸任總統現身力挺她，包括拜登、歐巴馬及柯林頓，還有曾代表民主黨角逐大選的希拉蕊．柯林頓。

賀錦麗十六日指稱，在民主黨執政下，美國新增一六○○萬個就業機會，通膨年增率低於百分之三，未來她將再接再厲拚經濟。

賀錦麗說，她和川普的差別包括在經濟政策上截然不同。她指控川普為億萬富翁和大老闆而戰，而她會將財富還給勞工及中產階級。她將聚焦替中產階級創造機會，讓他們的經濟更穩定、更安全和更有尊嚴，打造「機會經濟」。

賀錦麗還說，她將與私部門合作，四年內增建三百萬棟住房，以增加供給，並簡化買、租房的規範流程；另預估前述二點五萬美元補助款將有一百萬人因此受惠。她也向炒房的投資客宣戰。她公布經濟政策前，前總統川普陣營就宣布，他和范斯十九日將在賓州舉行經濟議題演說，以互別苗頭。

Axios等美媒則分析賀、川近來競相推出大撒幣的經濟民粹政策，卻隻字不提恐因此造成的聯邦赤字增加與財源。