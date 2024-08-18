賀錦麗喊首次購屋補貼80萬 「機會經濟」爭取中產與窮困選民

美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗16日發表經濟政見，矢言打造「機會經濟」，尋求透過為美國窮困和中產階級提供全面的新補貼和稅負優惠，來減輕通膨負擔。計畫包括為房屋首購族提供2.5萬美元（約新台幣80萬元）補助，大幅擴大育兒家長的稅額抵免等等。

賀錦麗試圖說服選民，她能夠解決生活成本太高的危機。目前，通膨讓老百姓吃不消，一直絆住民眾對拜登政府的滿意度，也是賀錦麗競選最大弱點之一。賀錦麗選擇在搖擺州北卡羅來納州羅里市首次公布主要政策計畫，因為民主黨人在拜登退選後，重新認為有希望奪下北卡。共和黨總統參選人川普上周稍早也到北卡州演講經濟政策。

賀錦麗主打「機會經濟」願景，她說：「當選總統後，我將專注於為中產階級創造機會，促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴。」她強調心繫中產階級，「只有中產階級強，美國才會強」。

賀錦麗的提案當中，最突出的項目包括：對自住房首購族補助2.5萬美元的頭期款；為有新生兒的家庭提供6,000美元抵稅額，以及為有年齡較大兒童的家庭提高稅負抵減額至每年3,600美元。

上個月取代拜登成為民主黨總統候選人的賀錦麗，雖然在幾項民調領先對手川普，但要提出詳細經濟政見卻面臨相當大壓力，因為拜登先前就一直苦於沒能說服美國人他有辦法壓制通膨。美國的通膨率在2022年飆至數十年來最高。

針對民眾買不起房子的怨氣，賀錦麗除了提議補助頭期款2.5萬美元，也計劃在四年內興建300萬戶平價住宅。政治媒體Politico分析，賀錦麗的經濟路線很大程度上是拜登經濟學的強化版。例如，為了讓房價降溫，拜登喊過要蓋200萬戶住房，賀錦麗現在加碼喊300萬戶。賀錦麗也支持投資公司不能大量購買出租房，避免租金市場受大企業宰制。

她在演說中提到，上任後會努力通過美國史上首見禁止哄抬糧食價格的聯邦命令，阻止無良企業不公平地謀得暴利，讓公平交易委員會和州檢察長有權力處罰違規企業。她拋出自己曾任檢察官無懼追打大企業的歷練，說一定會對不遵守規則的人採取行動。

不過，賀錦麗提出的大部分政策都必須通過國會立法，因此，就算她勝選，要順利推動政見不僅要看民主黨能不能保住參議院，還必須爭氣地贏得眾議院。