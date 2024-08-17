賀錦麗提經濟政策誓言打擊通膨、補助買房 專家看法不一

美國ABC新聞報導，美國副總統賀錦麗16宣布全面的經濟議程，誓言緩解通貨膨脹、修復房地產市場並削減中等收入家庭賦稅。引人注目的提議包括禁止哄抬食品雜貨價格，及提供房屋首購族2萬5000美元（約台幣80萬元）補貼等。

然而，專家對這些提議看法不一，有些人讚揚這減緩物價上升並限制關鍵產業部門企業的力量，有些人批評這是試圖干預市場力量的誤導性嘗試，可能反讓商品短缺，也不會使房價降低。

賀錦麗提議聯邦政府禁止食品雜貨價格哄抬。非營利組織Groundwork Collaborative執行董事琳賽．歐文斯（Lindsay Owens）16日聲明表示：「食品雜貨業哄抬、操縱價格和牟取暴利行為十分猖獗。政府可採取更多措施減少食品雜貨集中，阻止為家家戶戶帶來高昂花費的欺騙行為。」

然而，一些經濟學家否認企業力量是造成通膨的重要原因，並說限制物價上漲可能反而導致商品短缺。喬治華盛頓大學經濟學教授漢密爾頓（Steven Hamilton）承認，一些食品雜貨價格上漲可能是因為企業集中化，但這並非整體通膨的主要原因。漢密爾頓說：「過去幾年通膨絕大部分是因為成本增加造成的。」

辛辛納提大學經濟學教授瓊斯（Michael Jones）則表示，政府規定價格上限可能導致商品短期內缺貨，公司可能反而不提供這些產品。

接受ABC新聞訪問的經濟學家讚揚賀錦麗競選團隊努力增加住房供應，但針對補助對於購屋者的支持持不同意見。瓊斯表示：「如果潛在買家手中多了2萬5000美元買房，那他們出價可能最多會再提高2萬5000美元，這不會降低房價。」

賀錦麗競選團隊沒有立即回應置評請求。