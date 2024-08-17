特地挑6月4日結婚 賀錦麗副手華茲「大陸經歷」成為靶心

（德國之聲中文網）隨著美國2024年大選的臨近，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）成為了民主黨副總統候選人，與現任副總統賀錦麗共同競選連任。華茲，這位曾在中西部地區贏得廣泛支持的州長，如今走上了全國政治舞台，成為美國選民關注的焦點。然而，隨著他政治影響力的擴大，華茲與中國大陸的關係也成為了激烈的政治爭議的中心。

華茲在25歲時曾在大陸教書一年，這段經歷不僅讓他與大陸建立了深厚的聯繫，也成為他未來政治生涯中一塊重要的背景。華茲在26歲時結束了在大陸的一年教學經歷，回國後曾表示對大陸人民懷有同情心，認為他們被政府「欺騙和虐待」。1994年，他選擇在6月4日結婚，並前往大陸度蜜月。這一天是學生領導的民主運動在天安門廣場被血腥鎮壓五周年紀念日，這在大陸仍然是一個政治禁忌。他的妻子惠普爾（Gwen Whipple）在他們出發前接受美國地方媒體採訪時表示：「他想要一個永遠都能記住的日子。」

華茲對大陸人權的關注

在擔任國會議員期間，華茲還參與了一個專門追蹤大陸人權狀況的委員會。華茲不僅倡導關注大陸的人權問題，還曾與達賴喇嘛共進午餐，稱這一經歷為「改變人生的體驗」。他還曾與香港民主活動家黃之鋒合影，這在北京政府看來是一種威脅。

大陸政府對此保持低調，並試圖抑制公眾對華茲經歷的討論。大陸外交部發言人毛寧拒絕評論華茲的事件，稱美國大選是內政事務。與此同時，大陸的民族主義媒體「觀察者網」則報導了華茲在大陸教學期間的故事，強調他「友好、隨和，深受學生喜愛」。

如今，隨著華茲成為民主黨副總統候選人，共和黨人迅速將其與大陸的關係作為攻擊的重點。眾議院監督與問責委員會主席科默（James Comer）宣布委托包括FBI在內的機構對華茲的大陸聯繫進行調查，質疑他是否可能成為北京影響力操作的目標。科默在一份聲明中表示，華茲與大陸的「長期且親密的關係」應該引起美國人民的關注。

共和黨人認為，華茲與大陸的關係不僅復雜，而且可能對美國的利益構成威脅。阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）在社交媒體上發文稱，華茲「欠美國人民一個解釋」，需要說明他與大陸長達35年的非同尋常的關係。佛羅裡達州參議員盧比奧（Marco Rubio）則指責華茲是「北京精心培養未來美國領導人的一個例子」。

華茲回應質疑和批評

然而，華茲的發言人查恩（Teddy Tschann）回應稱，共和黨人是在扭曲基本事實，試圖通過撒謊來轉移公眾對川普-范斯議程的注意力。他強調，華茲一直在為人權和民主而戰，並多次對抗中國共產黨。

華茲的大陸背景不僅在美國引發了爭議，也在大陸國內引起了廣泛的關注和討論。然而，大陸政府對此保持了低調，甚至要求華茲曾任教的佛山市第一中學校友避免討論他或接受外國媒體的採訪。大陸外交部發言人毛寧表示，美國的選舉事務「屬於內政，不予評論」。

有專家指出，華茲的大陸經歷或許反而能增強美國對大陸共產黨批評的可信度。美國聖母大學全球事務副教授賈羅斯（Kyle Jaros）認為，在當前美中關係競爭加劇的背景下，任何與大陸的互動都容易被視為可疑，甚至受到公開指責。這種攻擊手段在美國政治中已成為一種常見的策略。

賈羅斯指出，「這些攻擊背後的假設是，與大陸有聯繫的人會對大陸有所依賴或同情，從而損害美國的利益。他發出警告稱：「確實，與地緣政治對手過於親密是有風險的，但一味地抨擊大陸以及將有大陸經驗的人排除在美國政策層之外，同樣對美國不利。」

大陸高層消失的幻想

與此同時，隨著美中關係的惡化，大陸政府對有中美歷史淵源政治人物的期待也逐漸降低。研究機構詹姆斯敦基金會的高級研究員林和立（Willy Lam）指出，大陸領導人習近平已經不再對通過個別政治人物或企業家推動白宮采取更為親華政策抱有幻想。

儘管受到來自共和黨的強烈攻擊，華茲的大陸經歷在一些專家看來，反而可能增強美國對大陸共產黨的批評力度。華茲的豐富經歷展示了一個擁有大陸經驗但仍保持對大陸政府道德清晰立場的政治家形象。

與此同時，民主黨即將於8月19日至22日期間，在芝加哥召開全國代表大會。華茲將與賀錦麗一起成為大會的明星。此次大會是兩人展示自身競選資格的重要機會。大會期間，美國總統拜登以及兩名前任總統歐巴馬和柯林頓都將出席，展示對賀錦麗的支持。然而，大會也將面臨外界對拜登-賀錦麗政府在以哈戰爭中支持以色列的抗議。

儘管賀錦麗的競選表現令人矚目，但她在移民和經濟等關鍵議題上仍面臨挑戰。隨著大選日的臨近，她如何保持當前的競選勢頭將成為勝負的關鍵。

(美聯社、路透社)

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