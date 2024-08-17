民主黨全代會眾星拱月 拜登歐巴馬將力挺賀錦麗

美國民主黨總統候選人賀錦麗本月19日將在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上被推舉為對抗共和黨籍對手川普的旗手，屆時總統拜登和前總統歐巴馬、柯林頓都將現身相挺。

法新社報導，59歲的賀錦麗（Kamala Harris）與參選搭檔華茲（Tim Walz）將是今年民主黨全代會（DNC）的明星，而上月底宣布放棄競選連任的拜登將為他們熱場。

賀錦麗是第一位擔任美國主要政黨總統候選人的非裔兼南亞裔女性。這場全代會對她來說是一個重要機會，可向美國人展現自己有資格入主白宮，並在這場緊繃的選戰中趁勢進擊。

屆時數以千計黨代表將見證團結，將有3名現任和卸任總統力挺賀錦麗，包括81歲的拜登、前總統歐巴馬和比爾．柯林頓，還有曾代表民主黨參加總統大選的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

由於部分群眾打算發起大規模示威，抗議拜登與賀錦麗政府持續支持以色列進攻加薩走廊（GazaStrip），芝加哥也將嚴加戒備。

數週前還沒人預想得到賀錦麗會在這場為期4天的全代會上統領民主黨人，但自拜登退出大選後，美國政治格局就出現天翻地覆的改變，民主黨不再抱著幾乎必敗的預期，而是再次看到了希望。

自賀錦麗投入選戰以來，已抹除了川普原先在民意調查中的領先優勢，並在搖擺州的造勢活動吸引大批群眾，還募得創紀錄的捐款，同時為民主黨的選戰帶來她所謂的「歡樂」訊息。

她在22日全代會最後一晚的電視轉播演說，將是一個向選民定義自己、宣傳她身為美國第一位非裔女性副總統心路歷程的機會。

喬治華盛頓大學（George Washington University）助理教授博加特（Casey Burgat）告訴法新社：「她屬於新一代，這令人非常興奮。」

賀錦麗已透過線上投票獲得提名，近日將正式接受提名，也將闡述迄今尚未明確發表的政見。

美國人因深受物價高漲之苦而降低對拜登的支持率，因此預料賀錦麗會把重點放在壓低物價上，並在墮胎議題上抨擊川普。

拜登則準備於19日以跛鴨總統身分發表告別演說，接著立即前往加州度假。

民主黨尚未公布全代會出席人士完整名單，但美國媒體報導，希拉蕊．柯林頓將於19日發言，歐巴馬將於20日登台，比爾．柯林頓將在21日為華茲暖場。

賀錦麗的支持率或許有望在全代會結束後進一步成長，但接下來的挑戰在於維持氣勢一直到11月5日投票日。

民調結果顯示，賀錦麗在移民和經濟等議題上仍然居於劣勢。