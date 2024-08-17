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涉貪仕途告終 美參議員梅南德茲放棄無黨籍競選

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
美國聯邦參議員梅南德茲日前因涉貪汙遭定罪。美聯社資料照
美國聯邦參議員梅南德茲日前因涉貪汙遭定罪。美聯社資料照

美國聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）日前因涉貪汙遭定罪，他今天宣布放棄以無黨籍身分競選連任，結束了經歷豐富的政治生涯。

法新社報導，70歲的紐澤西州民主黨人梅南德茲早已指出，他會在本月20日辭去他自2006年以來擔任的聯邦參議員職位。

梅南德茲因涉嫌暗助幾名在埃及和卡達有人脈的商人圖利，被控勒索、妨害司法及收受賄賂等罪名，上個月在紐約遭判罪名成立。

法官將於10月29日宣布刑期，梅南德茲有可能在獄中度過餘生。

他致函紐澤西州代理選舉負責人巴勃（DonnaBarber）說：「我要建議你的是，我希望從選票中刪除我的名字。」

同為民主黨籍的紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）宣布，赫爾米（George Samir Helmy）將代表紐澤西州完成梅南德茲剩餘任期，任期將於明年1月結束。

墨菲說：「這是一段資歷豐富的長期公職生涯劃下一個不幸的句點。」

梅南德茲的妻子納丁（Nadine）也已遭起訴。她正接受乳癌治療，將個別受審。

美國聯邦調查局（FBI）探員之前突擊搜查梅南德茲夫婦的紐澤西州住家，查獲近50萬美元（約新台幣1600萬元）的現金，以及價值約15萬美元的金條與一輛賓士（Mercedes-Benz）豪華敞篷車。

梅南德茲原是深具影響力的參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席，他在11個月前遭起訴後卸下此職。

川普 美國大選 貪汙 賀錦麗

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