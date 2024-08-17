拜登首站台賀錦麗 川普攻經濟

美國正副總統拜登與賀錦麗十五日同台宣布與大藥廠談判有成，將自後年起降低十種常見處方類藥物價格，預計聯邦醫療保險計畫可省下六十億美元，並降低中老年人自付額。

這是拜登自七月宣布退選以來，首度與賀錦麗合體造勢，她準備十六日在北卡州公布其經濟政策。川普十五日則在新澤西州連兩天主攻經濟議題，現場準備雞蛋、牛奶和水果等民生物資，以凸顯通膨問題。

川普發表約四十五分鐘演說，並接受九位記者提問，將經濟惡化歸咎賀錦麗放任三百萬名非法移民入境，偷走美國人民的工作。

川普指稱，無論如何否認，賀錦麗就是美國邊境政策的主責官員，應為此負責。川普重申，他就任第一天就將關閉邊境，大舉驅逐無證客。他支持移民移入，前提必須是良民。

川普宣稱，他目前的選情最多是緊繃、甚至還領先。他也否認共和黨內有人希望他多聚焦政策、少做人身攻擊。

川普也質疑賀錦麗在國際社會的領導力，只要他上台，世上就沒戰火，兩岸及俄烏都沒問題，若伊朗不擁核，他也願和伊方保持友好關係，也願與中國大陸和平相處。

川普的策略能否成功，在於能否吸引中間選民，以及在全美形塑不滿經濟表現的大環境氣氛。

經濟和通膨是今年選戰的關鍵議題。美聯社十四日公布的民調結果顯示，在處理經濟和移民問題上，川普略占優勢，難怪要趁賀錦麗還沒正式提出經濟政策前大肆宣傳。