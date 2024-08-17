聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登首站台賀錦麗 川普攻經濟
美國正副總統拜登與賀錦麗十五日同台宣布與大藥廠談判有成，將自後年起降低十種常見處方類藥物價格，預計聯邦醫療保險計畫可省下六十億美元，並降低中老年人自付額。
這是拜登自七月宣布退選以來，首度與賀錦麗合體造勢，她準備十六日在北卡州公布其經濟政策。川普十五日則在新澤西州連兩天主攻經濟議題，現場準備雞蛋、牛奶和水果等民生物資，以凸顯通膨問題。
川普發表約四十五分鐘演說，並接受九位記者提問，將經濟惡化歸咎賀錦麗放任三百萬名非法移民入境，偷走美國人民的工作。
川普指稱，無論如何否認，賀錦麗就是美國邊境政策的主責官員，應為此負責。川普重申，他就任第一天就將關閉邊境，大舉驅逐無證客。他支持移民移入，前提必須是良民。
川普宣稱，他目前的選情最多是緊繃、甚至還領先。他也否認共和黨內有人希望他多聚焦政策、少做人身攻擊。
川普也質疑賀錦麗在國際社會的領導力，只要他上台，世上就沒戰火，兩岸及俄烏都沒問題，若伊朗不擁核，他也願和伊方保持友好關係，也願與中國大陸和平相處。
川普的策略能否成功，在於能否吸引中間選民，以及在全美形塑不滿經濟表現的大環境氣氛。
經濟和通膨是今年選戰的關鍵議題。美聯社十四日公布的民調結果顯示，在處理經濟和移民問題上，川普略占優勢，難怪要趁賀錦麗還沒正式提出經濟政策前大肆宣傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言