「一生最關鍵的大選」民主黨全代會將登場 多種詭異巧合重演1968年歷史？

美國民主黨全代會將在19日於芝加哥登場，民主黨預計將正式提名副總統賀錦麗為總統候選人。法新社報導，這場全代會和1968年的全代會有多個難以忽視相似處，這些巧合幾乎令人感到詭異。例如，總統退選改由副總統上陣、全代會地點同樣在芝加哥，美國民眾也同樣因為一場外國衝突群情激憤。

現任總統拜登上月21日宣布退選，而在1968年，時任總統詹森也因不同原因放棄競選連任。接下來都是由他們的副總統接替參選。

美國國內反越戰抗議活動加劇1960年代末期的社會動盪，也對1968年大選產生極大影響。1968年有很多事出乎意料，詹森退選幾天後，民權領袖馬丁．路德．金恩遭暗殺。同年6月，民主黨初選領先的甘迺迪（Robert F. Kennedy）在洛杉磯一場競選活動後遇刺身故。此外，在當年民主黨全代會會場外，年輕人燒毀徵兵卡，抗議者高呼：「全世界都在看。」

如今，民主黨人也在努力應付美國各地抗議拜登政府對於以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的政策。而今年的民主黨全代會，組織示威的人士宣稱，數千名抗議群眾下周將齊聚芝加哥，其中許多人支持巴人。

1968年出現暗殺、暴動和混亂，被稱為「改變美國的一年」。如今也有許多人說，這場由賀錦麗對決前總統川普的2024年大選，是他們一生中最關鍵的一次大選。

堪薩斯州歷史學教授法伯爾（David Farber）指出，「這兩次全代會不是雙胞胎，而是回音」，而民主黨選擇芝加哥舉行全代會，是為了以此驅除過去的惡魔。他告訴法新社：「我認為，『喔，名為1968年的幽靈消失了』，然後大學校園爆發抗議以哈衝突政策的活動。據稱大規模抗議正等著即將來臨的全代會。或許我說得太快，那個幽靈還沒被順利解決。」