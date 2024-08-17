說好的國安威脅？為吸年輕人選票 川普、賀錦麗加入TikTok強調親民定位

儘管外界對其充滿國安疑慮，還加上與中國的關係等諸多爭議，TikTok仍舊在前總統川普和副總統賀錦麗的競選活動中扮演關鍵角色，最大原因就是為了接觸年輕選民。外媒指出，全美有將近4100萬張年輕選票，占總投票人口約兩成，將是左右總統大選勝負的關鍵之一。

為吸引年輕選民的注意，川普和賀錦麗無所不用其極地在TikTok上，推出各式各樣的影片。

根據《美國之音》報導，川普在今年6月加入TikTok，目前擁有超過1000萬名粉絲，超過他社群平台Truth Social上的754萬粉絲。而民主黨的賀錦麗，則在7月底加入TikTok，搭上英國流行歌手酷娃恰莉（Charli XCX）給她的「Brat」稱號和椰子樹迷因哏，目前已累積超過440萬名粉絲。

他們在各自的TikTok帳號上，都採用獨特的競選風格，包括使用流行音樂、活潑的剪輯手法，以及和KOL等名人合作。

專家：為觸及年輕選民，強調親民定位

研究科技對政治影響的戰略與國際研究中心（CSIS）研究員羅斯曼（Caitlin Chin-Rothmann）分析：「為了接觸較難接觸的年輕選民，川普和賀錦麗都努力將自己定位為親民的政治人物。」

以賀錦麗為例，她在8月4日，與出戰巴黎奧運的美國男子籃球隊員見面，背景則搭配老鷹的電吉他聲音。另外，為了爭取年輕非裔選民支持，賀錦麗也曾邀請美國饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）出席喬治亞州的造勢活動，「她就是未來的美國總統，」梅根尤物說。

賀錦麗與出戰巴黎奧運的美國男子籃球隊員見面：

而川普，則與轉型為拳擊手的知名YouTuber兄弟傑克（Jake Paul）和羅根（Logan Paul）一起拍影片，兩人一開始作勢打一場拳擊比賽，後來就擁抱彼此。這部影片，目前也累積超過1200多萬次的觀看。他還與美國終極格鬥冠軍賽（UFC）評論員懷特（Dana White）一起拍片，提到能加入TikTok，是他的榮幸。

川普與轉型為拳擊手的知名YouTuber兄弟傑克和羅根一起拍影片：

不顧安全隱憂和禁令影響，川賀仍積極加入

TikTok母公司字節跳動位於北京，儘管官方聲稱沒有將資料分享給中國政府，但仍受到外界排山倒海的質疑。不過，美國用戶似乎認為這無關痛癢，皮尤研究中心的調查報告，超過1／3的美國成年人，以及62％的30歲以下年輕人，都在使用TikTok。

在川普主政時期，美國政府曾發布行政命令，試圖禁止TikTok和微信，指這些源自中國的應用程式，會對國家安全構成威脅，用戶數據可能會落入共產黨的手中。

然而，在今年3月接受《CNBC》採訪時，川普態度放軟，指出儘管存在安全疑慮，但如果禁止了，許多年輕人會因此「抓狂」。川普還表示，禁止TikTok最終會讓Facebook受益。他形容Facebook是「人民的敵人」，因為在2021年1月6日的國會山莊暴動後，Facebook母公司Meta就暫停他的Facebook和Instagram帳號兩年。

與川普有同樣的擔憂，總統拜登也在今年4月批准一項法案，要求字節跳動出售TikTok，否則就要讓TikTok在美國應用程式商店下架。

哈德遜研究所研究員赫爾曼（Arthur Herman）向《美國之音》表示，考量到TikTok在年輕族群受歡迎的程度，他可以理解川賀兩人想經營這個社群平台，但這也給北京政府一個見縫插針的機會。「中國可能會利用演算法來影響選舉結果，推播一個對北京來說，較為溫和的候選人，」他說。

對此，TikTok不但否認影響選舉的指控，還強調會繼續向美國政府提起訴訟，要求推翻強制出售平台的法案。

今年5月，就在傳出俄羅斯國營媒體也正利用TikTok進行政令宣導後不久，TikTok為平息外界疑慮，就表示將祭出新規定，限制國營媒體帳戶的使用權限，並承諾將定期發布報告供外界檢視。

「美國版的TikTok才是未來所在」

專家們認為，儘管TikTok的命運最終交由法院來決定，但未來新上任的總統可能會試圖撤銷禁令，或是改變對中國企業的立場。

戰略與國際研究中心研究員羅斯曼說：「無論最後誰當選，他們都不必為TikTok禁令負責，他們可以說是拜登的政策，跟他們沒有關係，」

不過，她對新任總統繼續向TikTok和字節跳動採取行動持樂觀態度，更希望美國可以開發出「美國版的TikTok」。「最重要的是，我們需要一個美國版的TikTok，應該找出一種方法來開發，讓美國成為高科技方面的領導者，這才是真正的未來，」羅斯曼說。

（本文出自2024.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）