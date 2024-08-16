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賀錦麗拜登馬里蘭州登台 非裔選民滿懷希望

中央社／ 馬里蘭州拉哥15日綜合外電報導

激動群眾今天聚集在華府郊外一所社區學院體育館，他們本應為白宮稍早聲明達成的藥價調降協議歡呼，但參加集會的民主黨支持者們更期待為總統候選人賀錦麗慶祝。

法新社報導，這場集會聚焦一項協議，內容是為參加社福計畫的退休人員降低藥物費用。當副總統賀錦麗（Kamala Harris）與總統拜登（Joe Biden）一同發言時，一名與會者高喊「愛你們」。

這是自拜登上月21日宣布放棄競選連任以來，兩人首次一起露面。賀錦麗於拜登宣布退選後接棒成了民主黨總統候選人。

53歲的潘納蒙（Kimberly Pennamon）說：「我們對賀錦麗充滿希望，我們覺得她做得到。」

潘納蒙還說：「在她宣布參選之前，人們真的興趣缺缺…但現在充滿活力。」

主要為非裔美國人的群眾擠在馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）社區學院體育館長椅上。喬治王子郡是民主黨在馬里蘭州的大本營，2020年有超過89%選民投票給拜登。

這裡超過60%人口是非裔。許多參加集會者非常希望能見到賀錦麗，她有機會成為美國首位非裔女性總統和第2位非裔總統。

一些參加者說，自非裔前總統歐巴馬（BarackObama）2008年、2012年成功當選後，他們沒去過其他政治集會，但現在他們覺得受到激勵再次參加這類集會。

與朋友一起來的71歲退休教師希里安（EffieHillian）便是如此。希里安熱情滿溢地反覆說著：「我們非常興奮、充滿希望。」

拜登 美國大選 賀錦麗

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