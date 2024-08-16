賀錦麗同意與川普辯論兩次 時間為9月10日與10月
美國民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營今天說，賀錦麗將與共和黨籍總統候選人川普辯論兩次，雙方的副總統候選人將辯論一次。
法新社報導，雙方陣營已同意於9月10日參加由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的總統候選人辯論，另於10月1日舉行副總統候選人辯論，但川普陣營一直力促於9月再舉辦兩次總統候選人辯論，並加辦一次副總統候選人辯論。
賀錦麗陣營在聲明中說：「關於辯論的爭論已經結束了。川普陣營已接受我們舉辦3次辯論的提議，即兩次總統候選人辯論和一次副總統候選人辯論。」
聲明還提到，「假設川普真的於9月10日現身」，賀錦麗的參選搭檔華茲（Tim Walz）將與川普的搭檔范斯（J.D. Vance）於10月1日辯論，然後10月稍晚會有另一場川普與賀錦麗的辯論。
法新社要求川普陣營回應這份聲明，尚未獲得答覆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言