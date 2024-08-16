賀錦麗同意與川普辯論兩次 時間為9月10日與10月

美國民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選陣營今天說，賀錦麗將與共和黨籍總統候選人川普辯論兩次，雙方的副總統候選人將辯論一次。

法新社報導，雙方陣營已同意於9月10日參加由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的總統候選人辯論，另於10月1日舉行副總統候選人辯論，但川普陣營一直力促於9月再舉辦兩次總統候選人辯論，並加辦一次副總統候選人辯論。

賀錦麗陣營在聲明中說：「關於辯論的爭論已經結束了。川普陣營已接受我們舉辦3次辯論的提議，即兩次總統候選人辯論和一次副總統候選人辯論。」

聲明還提到，「假設川普真的於9月10日現身」，賀錦麗的參選搭檔華茲（Tim Walz）將與川普的搭檔范斯（J.D. Vance）於10月1日辯論，然後10月稍晚會有另一場川普與賀錦麗的辯論。

法新社要求川普陣營回應這份聲明，尚未獲得答覆。