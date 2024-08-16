川普造勢維安大升級 美國特勤局將架防彈玻璃

美國共和黨總統候選人川普造勢遇刺濺血，震驚全球。特勤局如今打破只為現任總統或副總統架設防彈玻璃的慣例，為川普升級維安規格，在造勢活動中祭出防彈玻璃。

川普7月在賓州城市巴特勒（Butler）造勢遭槍擊，當時槍手成功躲開特勤局（US Secret Service）人員、爬上距離造勢講台不遠的建築物屋頂，並在被擊斃前連開數槍。

槍手的子彈劃過川普右耳，這起事件成為1981年3月時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遇刺中彈以來，特勤局最嚴重的維安失誤。事發後川普競選團隊暫停戶外造勢。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）、美國廣播公司新聞網（ABC News）及美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，一名特勤局官員透露，在川普四周架起防彈玻璃是特勤局對候選人造勢標準安全計畫的重大升級。

華郵指出，這些防彈玻璃通常只有在必要時，於總統及副總統的戶外行程使用，這是由國防部協調的額外維安層級安排，以保護國家的兩位領導人。

特勤局官員表示，國防部與特勤局合作，強化對現任總統和副總統的維安規格。此外，特勤局傾向讓總統及副總統參與室內活動，從而減少對這類玻璃的需求。

這位官員說，這類玻璃需要卡車和貨車運送。前總統及候選人通常不會獲得防彈玻璃或國防部的維安支援。CNN引述特勤局官員指出，室內和室外活動都可以使用防彈玻璃，取決於每個地點的安全情勢。

一名特勤局官員表示，為了強化川普維安，特勤局已經開始在全國各地放置防彈玻璃，以便政府人員在川普造勢活動中使用。特勤局還將加碼規劃一般不會為總統候選人提供的維安措施。

華郵指出，這些措施可能包括使用無人機。特勤局公共事務辦公室則拒絕評論相關消息。

前特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在槍擊事件後與川普競選團隊會面，建議他暫時停止戶外造勢，並提出由特勤局擬定新的維安計畫。

川普幕僚告訴華郵，川普希望至少再次舉行戶外造勢，地點包括他遇襲的賓州巴特勒，目前尚未確定日期。特勤局已要求幾週的時間來規劃相關維安。

奇鐸在向國會作證後辭職，代理局長羅威（RonaldRowe）接手完成川普的新維安計畫。

川普的幕僚表示，出於謹慎考量，川普的競選團隊仍在考慮將大部分的造勢活動移到室內舉行，這樣一來，更能為川普建立「維安泡泡」。