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賀錦麗接棒拚總統 與拜登首度共同露面秀團結

中央社／ 馬里蘭州拉戈15日綜合外電報導
賀錦麗（Kamala Harris）成為代表民主黨角逐總統大位的人選後，首度與現任總統拜登（Joe Biden）聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。 路透社
賀錦麗（Kamala Harris）成為代表民主黨角逐總統大位的人選後，首度與現任總統拜登（Joe Biden）聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。 路透社

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替現任總統拜登（Joe Biden）成為11月代表民主黨角逐總統大位的人選後，兩人今天首度聯合公開露面，在愉快氣氛中展現團結。

法新社報導，拜登與賀錦麗今天現身鄰近華府的馬里蘭州一所社區學院，現場聽眾大喊：「謝謝你，喬！」

拜登因為「聯邦醫療保險」（Medicare）與製藥商達成調降藥價的重大協議而受到讚揚。聯邦醫療保險主要保險對象為65歲及以上的美國人。

但今天的巨星是賀錦麗，她突然投入參選總統後，已將民主黨團結起來，民調也領先共和黨候選人川普（Donald Trump）。

拜登表示：「她（賀錦麗）會是一位出色的總統。」

拜登今年81歲，在民主黨人擔心他缺乏精力履行總統職責的情況下，拜登7月21日宣布放棄爭取連任。自此之後，川普這位房地產大亨、醜聞纏身的前總統一直在奮力調整選戰策略。

拜登退選前，川普的民調支持率穩穩上升，一大原因在於他宣稱拜登精神狀態愈來愈差，而拜登搞砸電視辯論，讓這項指控被廣泛接受。

但現在換成59歲的賀錦麗對決78歲的川普，前者的氣勢愈來愈強。

拜登的4年任期來到尾聲成為「跛鴨」，但他今天看起來再度充滿活力，接受自己是名交棒給門生的導師。他在演說中說，民主黨的計畫是「痛扁」共和黨對手，還假裝忘記川普姓什麼，讓聽眾笑開懷。

賀錦麗今天則扮演副總統角色，只有簡短發言，並強調她很榮幸能在「最傑出的人」底下服務。她還說現場充滿對拜登的愛，聽眾則報以歡呼。

拜登與賀錦麗稍早在白宮發布的聯合聲明中指出，與製藥商達成的「歷史性」協議，將調降針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等疾病的用藥；首年將替美國年長者撙節15億美元（約新台幣484億元），並將替聯邦醫療保險省下60億美元。

這雖然是出自拜登的構想，但拜登似乎選擇與賀錦麗共享這項政績。

川普 美國大選 賀錦麗

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