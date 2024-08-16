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端出經濟牛肉 賀錦麗首重降低生活成本

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。 路透
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗。 路透

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗十六日將在北卡州發表演講，陳述經濟政策部分細節。幕僚與顧問表示，她的經濟綱領將重視生活成本問題，注重降低食品雜貨、住房和醫保成本，加強子女稅務抵免，並在關稅和稅務政策上，跟共和黨候選人、前總統川普形成對比。

路透報導，儘管美國勞工部十四日公布的七月消費者物價指數（ＣＰＩ）再度放緩，近三年半首度跌至百分之三以以下，但食品雜貨和生活消費品價格仍遠超過新冠疫情前水平，而美國選民認為經濟是頭號問題，他們普遍認為共和黨更善於管理經濟。

紐約時報說，賀錦麗將不再強調拜登重視的創造工作機會和「美國製造」等重點，而轉向生活成本問題。路透報導，賀錦麗的經濟計畫將談到降低成本與「哄抬物價」，顯示物價問題在今年大選的重要性。

競選團隊表示，她將呼籲制定聯邦法，禁止企業定價過高，並對食品和雜貨業併購活動採取更多審查，其他計畫將處理處方藥費用和住房成本。

她的顧問表示，在距離總統大選不到九十天的情況下，競選團隊將特別重視決勝州選民歡迎的政策。

賀錦麗日前赴拉斯維加斯造勢時，也支持川普提議的「小費不課稅」政見。一名顧問告訴路透，她非常關心「工薪家庭的民生問題，特別是有小孩的工薪家庭」，也曾是子女稅務抵免的倡導者，該政策減少了低收入家庭的稅負。顧問說，「她會接納這個政策」。

賀錦麗十六日發表演講時，將不會詳盡說明經濟政綱的全部內容，這分草案仍在醞釀中。競選團隊想要避免分裂選民，以及因精確的細節招來產業團體攻擊。

顧問表示，賀錦麗不再推動二○二○年總統初選提出的部分措施，包括水力壓裂採油法禁令或全民醫保。她將推動削減租屋和購屋成本的計畫，也將在稅務政策和關稅跟川普形成對比，同時維持拜登的承諾，不會對年收入四十萬美元以下的人加稅。

川普 美國大選 賀錦麗

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