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川普：1年內讓能源價、電價砍半

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國共和黨總統候選人川普十四日在北卡州艾許維爾造勢時，兩手各拿一盒薄荷糖談通膨問題，稱薄荷糖也因通膨縮水。（法新社）
美國共和黨總統候選人川普十四日在北卡州艾許維爾造勢時，兩手各拿一盒薄荷糖談通膨問題，稱薄荷糖也因通膨縮水。（法新社）

美國共和黨總統候選人川普十四日在北卡州競選時，以「小費免稅」和「社會安全福利金免稅」為賣點，說明其經濟政策。他批評對手陣營放任通膨惡化，宣稱將讓能源和電力價格減半，並以加徵關稅等方法將供應鏈從中國大陸等地帶回美國。

川普的演說約七十分鐘，不僅訂製背景板，還架起難得用上的讀稿機，背景板寫著「小費免稅」和「社會安全免稅」。川普還頻頻脫稿，抱怨民主黨換人選，批評賀錦麗的極度自由派立場，也攻擊賀錦麗笑聲像瘋子。

美國總統拜登退選由賀錦麗接棒後，民調聲勢看漲。共和黨不少人希望川普陣營減少漫無目的的攻擊，將選戰主題拉回經濟；川普過去一周以來，在海湖莊園舉行記者會，也在社群平台Ｘ上與億萬富豪、社群平台Ｘ老闆馬斯克對談，都並未滿足部分共和黨人期待。

川普批評賀錦麗放任通貨膨脹惡化及非法移民大舉入境，並稱若賀錦麗勝選，美國將遭遇「卡瑪拉（賀錦麗的名字）經濟崩潰」，重演一九二九年經濟大蕭條。

川普說，「卡瑪拉宣稱上任首日的優先事項是打擊通膨，但她的第一天早在三年半前就有了，她怎麼什麼都不做？」

川普說，他認為最重要的是治安和邊境問題，又說上任第一天會讓內閣首長腦力激盪，立刻降低通膨、物價和能源成本，讓美國「再次負擔得起」；川普抱怨，賀錦麗抄他的小費免稅政見，預言接下來還會有其他政見被照搬到民主黨。

川普承諾，上任後十二到十八個月內，會讓能源和電力價格降低至少一半；從住屋、汽車到處方藥的成本削減，他上任一百天內會看到成果。

川普除了談通膨，也談重建供應鏈，承諾要把斷裂的供應鏈從中國大陸和其他國家手中帶回美國，恢復美國製造，並對這些長期從美國獲益的國家加徵一成到二成關稅。

川普說，他主政時期，備受中國大陸國家主席習近平、北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普亭敬重，世界各地也沒有爆發衝突，「而現在，全世界都在笑我們」，川普說，因為白宮主人的無能，現在已經非常接近第三次世界大戰。

川普 美國大選 賀錦麗

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