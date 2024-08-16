美國副總統電視辯論 兩黨候選人同意10月1日進行

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲與共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯已經同意，要參加哥倫比亞廣播公司新聞網預計10月1日在紐約市舉辦的副總統辯論。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）昨天提出副總統辯論會的4個日期，分別是9月17日、9月24日、10月1日以及10月8日。

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）和搭檔華茲（Tim Walz）的競選陣營很快就同意10月1日辯論，華茲於社群媒體X平台發文寫道：「10月1日見了。」

共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的搭檔范斯（J.D. Vance）今天也在社群媒體發文說，他接受哥倫比亞廣播公司新聞網10月1日舉行辯論。

川普 美國大選 賀錦麗

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