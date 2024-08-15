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Google：伊朗撐腰駭客發動網攻 鎖定川普、賀錦麗

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）。
美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）。

網路巨擘谷歌（Google）今天發布安全報告，證實美國總統大選兩位主要候選人賀錦麗（Kamala Harris）與川普已成為伊朗支持的駭客攻擊目標。

根據Google發布的威脅報告，一個名為APT42的駭客組織對以色列與美國知名個人和組織發動網攻，對象包括政府官員與選舉相關人士；APT42與伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）素有往來。

法新社報導，民主黨總統候選人賀錦麗的競選團隊今天表示，團隊已成為外國駭客的攻擊目標。幾天前，川普競選團隊曾表示遭到伊朗駭客攻擊。

賀錦麗的競選幕僚向媒體表示：「聯邦調查局（FBI）7月通知競選法律與安全團隊，稱我們已成為外國勢力影響行動的下手目標。」

這位幕僚表示：「我們擁有強大的網路安全措施，目前並未聽聞這些網攻導致我們的系統出現任何安全漏洞。」

報告指出，Google的威脅分析小組持續發現APT42試圖入侵與總統拜登、副總統賀錦麗和前總統川普有關的個人帳戶，但是並未成功。

駭客組織APT42透過收集有關目標資訊，自訂「網路釣魚」活動，藉以欺騙受害者洩露Gmail等帳戶的登入資訊。

Google在報告中提出的例子，包括冒充智庫或其他可信任的聯絡人，引誘受害者進入假的視訊會議登入頁面，這些頁面需要提供登入憑證才能參與。

雖然駭客握有各式各樣的技術工具，但也有一些利用「社交工程」策略，誘騙人們點擊誘餌連結，或登入複製合法網頁的假頁面。

Google表示，公司在2020年阻止了APT42攻擊拜登與川普競選活動的企圖。

報告指出，伊朗駭客組織APT42今年5月與6月曾以與拜登或川普有關的個人電子郵件帳戶為攻擊目標，對象約有10多人，Google曾多次阻止APT42登入他們的帳戶。

Google還指出，APT42侵入了一位具影響力的政治顧問的個人Gmail帳戶。

「今年春天和夏天，他們（駭客）展現同時進行大量網路釣魚活動的能力，特別是針對以色列和美國。」

Google呼籲，選舉即將到來，相關高風險個人應保持警惕，並利用Google所提供的強化防禦措施。

在川普競選團隊宣稱遭到駭客攻擊後，美國國務院12日警告伊朗，稱若干預選舉勢將面對後果。

川普競選團隊稱伊朗是網攻的幕後黑手，導致私人文件被傳送給記者，其中包括競選團隊用來查核川普搭檔范斯（J.D. Vance）的研究報告。

Google 川普 美國大選 賀錦麗

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