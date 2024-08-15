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川普維州競選辦公室遭闖空門 警方鎖定對象追查

中央社／ 維吉尼亞州阿什本14日綜合外電報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

美國維吉尼亞州北部警方今天表示，他們正在尋找一名遊民，並懷疑這名男子闖入川普總統競選團隊的辦公室。

美聯社報導，勞登郡警長辦公室（Loudoun CountySheriff's Office）表示，已對39歲的凱斯勒（TobyShane Kessler）發出逮捕令，這名男子沒有固定地址，罪名與入侵竊盜有關。

勞登郡警長辦公室表示，監視器畫面拍到凱斯勒11日晚間強行從後門進入阿什本（Ashburn）辦公大樓。這間辦公室由川普競選團隊租用，作為維吉尼亞州第10區共和黨委員會的總部。監視器錄影清楚捕捉到犯嫌的臉部。

根據勞登郡警長辦公室，凱斯勒待在辦公室的時間很短暫，目前還不清楚他是否拿走任何東西。他們不認為他有留下任何東西。

勞登郡警長辦公室表示，凱斯勒有犯罪前科，似乎至少從2018年起就一直在華盛頓大都會區。他有加州的駕照。

根據線上法庭紀錄，凱斯勒上個月在費法克斯郡（Fairfax County）遭控進入建物意圖破壞，這是一項輕罪。他在費法克斯案中的代表律師今晚沒有立即回覆尋求評論的電話。

川普 美國大選 賀錦麗

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